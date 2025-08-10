◆第１０７回全国高校野球選手権大会第６日▽１回戦 東海大熊本星翔―北海（１１日・甲子園）

１０日に行われる予定だった第１０７回全国高校野球選手権大会（甲子園）の第６日の４試合が天候不良が予想されるため１１日に順延となった。２年ぶり出場の北海（南北海道）は、１１日の第２試合で東海大熊本星翔と対戦する。南北海道大会決勝で完封勝利を挙げた技巧派左腕の背番号１・浅水結翔（３年）は、関西入り後も好調をキープ。１１日の甲子園も降水が予想されているが、“天敵”だった雨の中での登板となっても快投を誓った。

雨にも負けず、暑さにも負けず、北海・浅水が初めての聖地のマウンドで実力を見せつける。９日は、ブルペンで投球練習を行い調整。全球種を投じ、「順調。（南北海道大会）決勝の時よりもいい状態になっている。いよいよだなと、楽しみの気持ちが強い」と心待ちにした。

今年は春から中継ぎ、抑えでの起用が続いていたが、南大会決勝・札幌日大戦は今季初先発で３安打完封勝利。圧巻の投球でチームを２年ぶりの大舞台に導いた。大会後は「スライダーが大きく曲がりすぎてキレがなかったり、真っすぐがシュートしすぎてしまっていた。コントロールを意識して、そこを修正してきた」。関西入り後に５キロ前後体重を増やす選手も多い中、食事の量を制限して体重を維持。平川敦監督（５４）も「他（の選手）はいい日もあれば悪いときもあるという感じですけど、浅水はずっといい」とうなずいた。

順延後の１１日も悪天候が予想されている。札幌西シニアでプレーしていた中学時代は、負け試合のほとんどが雨。苦手意識があったが、高校では雨が降る中で行われた昨春の全道準決勝・東海大札幌戦で公式戦初完投勝利。「練習では多少の雨でも投げるようにして、苦手にならないようにしてきた。心配、不安な部分はない」と言い切った。

南大会優勝後にグラブを新調。日本ハム、巨人でプレーしたＯＢの鍵谷陽平氏（３４）の現役時代と同じく、ウェブ（親指と人さし指の間にあるパーツ）に北海の校章でもある星をあしらった。北海道の地形をかたどった刺繍も手を入れる部分に入っており、「北海道代表として恥のないピッチングをしたい」。敵は相手打線のみ。１６７センチの小さなエースが、南北海道を制した投球術で全国の強打者も翻弄（ほんろう）する。（島山 知房）