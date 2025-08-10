謎のリゾート・北戴河が、中国の最高権力者を決める！

「醜態」を晒す石破総理

猛暑の中、困ったものである。

何のことかと言えば、とっくに民心から見放されたトップが、ポストに居座っている問題だ。

そう、わが総理である。もはや「醜態」と呼んでもいい。テレビであの渋面が映されるたび、うちわを持つ手が思わず速くなる。

先日、都内のガチ中華の店で、在京の中国人とランチをしていた時にも、テレビが石破茂総理を映していた。おなじみの政治ジャーナリストが、「本来ならもうとっくに退陣なんですけどね」とコメントしている。

う〜ん。向かい合った中国人も、手を顎に置いてため息をついているではないか。選挙権ないはずなのに、なぜ？

「どこの国も同じだと思って……」

なるほど。思えば隣国のトップも「我不退！」（私は辞めない）と言い続けているのだ。

「例年この季節（8月上旬）は、『北戴河会議』が開かれる。今年はきっと大揉めだぞ」

いまの中国の「建国の父」毛沢東元主席は、水泳が趣味で、夏になると北京から約300km東の河北省北戴河の海岸へ行って、水泳三昧だった。独裁者がいないと何も決められないから、部下たちもドッとついてきた。それで8月になると、「中南海」（北京の政治の中心地）が北戴河に移る習慣がついたのだ。

中国も日本と同じ状況

現在では、習近平総書記ら現役幹部と、すでに第一線を退いた長老（元幹部）たちとが、年に一度、一堂に会して政局を話し合う場となっている。5年に一度、秋に共産党大会が開かれる年の北戴河会議は、人事を巡って紛糾するのが常だが、次の第21回共産党大会の開催は2年後だ。

「しかし、もしも習総書記が2年後に引退するなら、今年開かれる予定の『4中全会』（中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議）で、後継者を定めておかねばならない。その後継者を誰にするかや、そもそも習総書記が2年後に引退するかも含めて、今回の北戴河会議で決まるだろう。だから日本と同じ状況だと言っているのだ」

7月23日に自民党本部で開かれた石破総理と歴代総理（麻生太郎・菅義偉・岸田文雄）との会合は、さながら「日本版北戴河会議」とも言えた。緊張感はあったが、会合の後、石破総理は「出処進退に関わる話はなかった」と開き直った。そして28日の両院議員懇談会へと突き進んでいった︱。

「日本は政治が『見える化』されている分、マシだよ。北戴河会議は会談内容どころか、開かれたことすら秘密だからね」

おそらく中国人には、自民党のお家騒動が幼稚に見えるのではないか。党員数1億人を超える中国共産党の権力闘争たるや、負ければ「引退」ではなく「監獄送り」なのだから。

「週刊現代」2025年08月18日号より

【あわせて読む】習近平後の中国に、今から備えよ！「中国が最も恐れた男」が指摘する、日本外交が採るべき選択 垂秀夫×近藤大介

【あわせて読む】習近平後の中国に、今から備えよ！「中国が最も恐れた男」が指摘する、日本外交が採るべき選択 垂秀夫×近藤大介