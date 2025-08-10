脳科学者、中野信子が「幸せが怖い」と悩む人に伝えること

人間関係がうまくいかない、恋愛できない、失敗ばかりしてしまう、ストレスが大きすぎてつらい。誰もが多かれ少なかれ、悩みを抱えて日々を送っている。だから人生相談があり、多数の名回答者がいる。

でもここに、「脳科学」という切り口を加えると、これまで読んできた人生相談とはまったく違う説得力が生まれることになる。

脳科学者、中野信子さんによる新著『悩脳と生きる 脳科学で答える人生相談』（文藝春秋）は、そんな斬新な人生相談だ。

人生相談のようなことをするのは今回が初めていう。

中野さんは「はじめに」の中でこう書いている。

＊＊＊＊

自分を、相談というものを受ける立場にあるような人間だと思うことには、いつまで経っても慣れないものです。

科学的にわかっている何某（なにがし）かの知見を、嚙み砕いて人々に提供しはするものの、もちろん私自身も人間であることに変わりはなく、おそらく第三者から見れば些末（さまつ）なことに思われるような何かに対して心を揺らされ、傷つきもし、認知の歪みやネガティブな感情から完全に自由であることはあり得ない。

不安も苦しみも葛藤も、解消し去ることはできず、これらを泣きながら抱えて生きる、凡人中の凡人であると思います。

けれども、どんな運命のいたずらか、私にいくらかのご相談が寄せられるという機会がしばしばつくられるようになりました。

私は、前述のとおり、大上段に構えてアドバイスをするなどという立場にはない人間です。揺れている状態を露（あら）わにすることなく、ご相談に応じるのも、時には苦しくも感じます。

＊＊＊＊＊

こういう考えだからこそ、相談してみたいという気持ちにさせられるのだろう。実際、知人の話を聞くこともあるという。

＊＊＊＊＊

友人が、恋人との仲があまりうまくいっていないと相談を持ち掛けてきたことがありました。

話していて、こんなたとえ話が口をついて出てきました。心は凪（な）いだ静かな海のようなもの。石が投げられれば、波も立つし、底に溜まった澱（おり）が巻き上げられて、いつまでも濁りが取れないこともある。できれば、石を投げてほしくない。

それなのに、恋人が石を投げつけてくる人なのであれば、遠ざかるか、遠ざかるのが嫌なら、自分の心を硬い石にしてしまうしかない。たとえばどんなに傷つけようと思っても傷つけられることのないダイヤモンドのような。

そして、他者である恋人を変えようとするよりも、自分を変えるほうがはるかに簡単にできることで、そうすればあなたも深く思い悩むことは減るでしょうと。

あらかじめこんな話をしようと思ってしたのではないのですが、相談を持ち掛けてきたその人の気持ちを思うと、こういう話をしたほうが良いのではないか、とその時の私はとっさに思ったのでしょう。

この人は、私の話を受け止めてくれ、これは恋人との間柄についていろいろとまた考えるきっかけになったようでした。

けれども私はこの話に付け加えて、次のようなこともお話ししたのでした。

心をダイヤモンドのようにすれば、たしかに傷つけられることはなくなる。でも、傷つけられない代わりに、恋人からあなたに向けられる多くの思いを受け止めることができなくなるかもしれない。

揺れ動き、泥が巻き上げられて濁り、いつまでも落ち着かない。それは、苦しいことかもしれないけれど、美しくもあり、生きていることの証（あかし）でもあり、大切なあなたの生という有限の何かの一部なんじゃないだろうか。

耐え難い日もあるかもしれないけれど、何も痛みを感じない心より、ほんのすこしの風にも揺れる心でいるほうが、豊かな生を送ることができるんじゃないだろうか。

＊＊＊＊＊

「何にも傷つかないでいるよりは、ほんの少しの相手の動きにも心の水が揺れて、立つさざ波がきらめくような光景を、いちいち味わえる自分でいるほうが豊かで、美しい」とも中野さんは言う。

大いに悩んで、考えること。その価値に気づかせてくれる一冊でもある。

本書からの抜粋で、3回に分けて具体的な相談を紹介していく。

第1回は、「幸せを素直に受け入れらない」という悩みについて。

Q：幸せを素直に受け入れられない

私は幸せなことがあると、これは不幸の前触れだ、きっと何か悪いことが待っている、と考えます。たとえば、学生時代に男子から告白されたり、大人になって男性から交際を申し込まれたりしても、きっとこの男は心変わりする、私は振られると思い、受け入れずにきました。仕事で抜擢されそうになっても、なんのかんの言って断っています。

現在、自分がさして不幸だとは思っていませんが、あれ?このままでいいのかなという迷いも生じています。私の人生、このまま「幸せの絶頂」を知らずにいくのでしょうか。

（50歳・女性商社総合職）

A：中野信子

おみくじで大吉を引くとブルーな気持ちになる人が一定数います。こういう方は、大吉を「引いてしまった」と思うんですね。いいことが起こってしまったから、次は不幸になるんだと根拠なく自動的に考えてしまう。特に日本人に多いようです。

なぜ、こういう人が一定数いるのか。特に日本に多いのか。

単純なことです。そういう人のほうが生存に適していたから、数が増えたのです。アメリカ・スタンフォード大学のターマン教授が歳の子ども1500人以上の人生を足掛け年追跡し、性格傾向との相関を調べるという研究を行っています。この実験でわかったことは、真面目で慎重で粘り強く、不安な気持ちが強い子どもが長生きしたということ。陽気で楽観主義の人はむしろ短命でした。

一見、意外な結果に見えると思います。陽気で楽観的であると健康に良いと喧伝（けんでん）されますよね。確かに、笑うことで免疫力が上がるということも知られているし、短期的には健康にいいと言えそうです。ただ、長期的にはリスクを回避できる能力のほうが大事だ、ということがこの研究から示された形です。ターマン教授の実験・研究を引き継いだフリードマンは、やや過剰とも受け取れる表現ですが「楽観主義は高コレステロールと高血圧並みに危険だ」と言っています。

「幸せが怖い」のは、正しい

「幸せが怖い」というのは、幸せなときこそリスクに対する備えを怠ることがないようにという、生存戦略としてまことに堅実なマインドセットです。きっと能力の高い、優秀な方なのではないでしょうか。あなたはそうやって長く生き延び、長期に亘って社会に貢献していく立場を保ち続けていただきたいです。おそらく「結婚しない」というのも、なるべく不確定要因を増やさないようにという戦略の表れ。「抜擢されそうになると断る」というのも、集団内で目立つと無用な攻撃を受けかねないからあらかじめそれは避けておこうというリスク管理の一環。もう非の打ちどころがない完璧な戦略です。

そんな完璧な生き方は寂しいのではないかと誰かに指摘されることがあるかもしれませんが、それは単なる社会的刷り込みである可能性も高いので、特に気にならなければ放置しておいていいでしょう。

ただ、もしかしたらあなた自身にもそうした感情が生まれることがあるかもしれません。その感情はかつて人間が誰かと一緒にいなければ敵に立ち向かうことも子どもを残すこともできなかった時代の残り火です。もはやほかの動物に捕食される心配はなく、生殖医療も日進月歩の時代ですから、子どもは精子さえあれば相手がいなくても作ることができる。子育てインフラも、場所を選び、経済的に余裕があればそれなりに整えられる。寂しいというのは社会的刷り込みまたはやっかみ、ないしは古代の感情が残っているにすぎないのであって、あなたの生き方を寂しく思う必要などまったくありません。

幸せなときこそリスク管理を怠らないのは、生物として完璧な生存戦略。その完璧さを「寂しい」というのは社会的刷り込み。

◇中野信子さんのお悩み相談弟2回「中野信子が、脳科学で悩みに回答「なぜもっと早く始めなかったのかと後悔ばかり」」は、「もっと早くすればよかった」と公開してしまう人に対して脳科学の視点でお悩みを解決する。

