9ÆüÌë¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç¼«Å¾¼Ö¤ÈÂç·¿¥Ð¥¤¥¯¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂç·¿¥Ð¥¤¥¯¤È¾×ÆÍ¤·¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à¼«Å¾¼Ö¤Î69ºÐ¤ÎÃËÀ­½ÅÂÎ¡¡Ì¾¸Å²°¡¦Ãæ¶è



9Æü¸á¸å8»þÈ¾²á¤®¡¢Ãæ¶èÀéÂåÅÄ¤Î¸òº¹ÅÀ¶á¤¯¤ÎÏ©¾å¤Ç¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤È¼«Å¾¼Ö¤Î»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¾×ÆÍ¤·¤¿²»¤òÊ¹¤¤¤¿ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤È¼«Å¾¼Ö¤ÈÂç·¿¥Ð¥¤¥¯¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶á¤¯¤Ë½»¤à69ºÐ¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃËÀ­¤¬¡¢Æ¬¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢Âç·¿¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Í¥Ñー¥ë¹ñÀÒ¤Î34ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Ï¤¢¤´¤ËÀÚ¤ê½ý¤òÉé¤¦·Ú½ý¤Ç¤¹¡£

¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦3¼ÖÀþ¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤Æ»Ï©¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï2Âæ¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£