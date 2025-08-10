¡ÚÆÈÀê¹ðÇò¡Û¿Íµ¤Ì¡²è²È¡¦ÌøÂô¤¤ß¤ª»á¤¬¸ì¤ë¡È¤¬¤óÆ®ÉÂ¡É¡¡º£¤Ê¤ªÏ¢ºÜ3ËÜ¤òÊú¤¨·î»º160¥Ú¡¼¥¸¤òÉÁ¤¯76ºÐ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ³Ú¤·¤¤»þ´Ö¡×
¡Ö¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÀèÀ¸¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤Îµ¿¤¤¤â¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ø¤¨¤Ã¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ø¥¦¥½¤À¤í¡Ù¤È¡£¤¹¤°¤Ë¤½¤ÎÀèÀ¸¤ÏÂç¤¤ÊÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¤½¤ÎÉÂ±¡¤ØÄ¾¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Á¥é¸«¤»¡Û¡Ø¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡ØÂç»ÔÌ± ¤¬¤óÆ®ÉÂµ¡Ù
¡¡¤Ç¡¢¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Âç¤¤ÊÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤â¡¢¤É¤³¤«Â¾¿Í»ö¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢¤³¤ì¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëº£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½ºß¡Ø¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ù¤Ç¡ØÂç»ÔÌ± ¤¬¤óÆ®ÉÂµ¡Ù¤òÏ¢ºÜÃæ¤ÎÃø¼Ô¡¦ÌøÂô¤¤ß¤ª»á¡Ê76¡Ë¡£¡ØæÆ¤ó¤À¥«¥Ã¥×¥ë¡Ù¡ØÆÃÌ¿·¸Ä¹ ÂþÌî¿Î¡Ù¡Ø·î¤È¥¹¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡ØÂç»ÔÌ±¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤Ã¤¿¿ôÂ¿¤¯¤ÎÂåÉ½ºî¤òÀ¤¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢50Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëº£¤â¤Ê¤ª¡¢Ì¡²è³¦¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇÉÁ¤Â³¤±¤ë¸½ÌòÌ¡²è²È¤À¡£¤½¤ó¤ÊÌøÂô»á¤ÏµîÇ¯¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÂçÄ²¤¬¤ó¤ÈÈ½ÌÀ¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤ËÆÃÊÌ¤Ê°ÛÊÑ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤Àº£¤Ë¤·¤Æ»×¤¨¤Ð¡¢¤Ò¤É¤¤²¼Î¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤Ê¤ó¤«Èè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¡Ø¤¬¤ó¡Ù¤Î¤»¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÀµÄ¾¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤½¤ó¤ÊºÇÃæ¡¢Ä²ÊÄºÉ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ÎÂÑ¤¨Æñ¤¤ÄË¤µ¤ÇÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¸µÍè¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ç¼£°å¤Ï¼«Ê¬¡×¤¬¥â¥Ã¥È¡¼¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤ä°å»Õ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿ÌøÂô»á¡£¤·¤«¤·¤³¤Î»þ¤Ð¤«¤ê¤Ï»ö¾ð¤¬°ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤â¤¦¤È¤Ë¤«¤¯Ä²ÊÄºÉ¤ÎÄË¤µ¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤º¶á½ê¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤é¡¢¾Ò²ð¤¹¤ë¤«¤é¤³¤Î¤Þ¤ÞÊÌ¤ÎÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¡ÈÂçÉÂ±¡¡É¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£ÌëÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÏ²¼¤â¥í¥Ó¡¼¤â°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹¤µ¤È¤½¤ÎÌµ¸À¤Î°µÎÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤·¤Æ¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤¬¸¶°ø¤ÎÄ²ÊÄºÉ¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇ¤¬²¼¤ê¡¢¸µ¡¹¤Ï¼«Âð¤ËÌá¤ë¤Ä¤â¤êËþ¡¹¤Ç²¿¤ÎÍÑ°Õ¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ±¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡±¿¤è¤¯¸Ä¼¼¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì¿Í¤Ü¤Ã¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ï¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¥Ü¡¼¥¼¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤º¢¤«¤é¿çÌ²¤Ë¤ÏÆÃ¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¡¢Ê¢¤Î½Ð¤¿ÃË¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿å±Ë¡¦¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¦µÕÎ©¤ÁÅù¤Î±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡¢¶Ë¤á¤Æ¡È·ò¹¯Ï·¿Í¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÁ´Á³»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Þ¤µ¤ËÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¡£¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î¸½¼Â¤òÁ°¤ËÌøÂô»á¤Ï²¿¤ò»×¤¤¡¢¤É¤¦ÂÐÖµ¤·¤¿¤Î¤«¡©
¡Ö¿ÇÃÇ¤¬²¼¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Â´¶¤ÏÍ¯¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡È¤Þ¤¢¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÄü¤á¤Îµ¤Ê¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè²¶¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ü¡¼¥¼¥ó¤È¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¡È¤¢¤¢¡¢¤¢¤Î»þ¤³¤¦¤·¤È¤¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡Ä¡É¤È¤¤¤¦¸å²ù¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¡¢¥Ð¥«¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½½Ê¬¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤¿¤Î¤Ç¡¢10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡¢¤¤¤Ä»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¿´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÃ¸¡¹¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÄË¤ß¤Ç¶ì¤·¤ó¤À¤ê¤È¤«¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡ØÂç»ÔÌ± ¤¬¤óÆ®ÉÂµ¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯¤Î3·î¡£ºîÉÊËÜÊÔ¤ÇÌÀ¼¨¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£²ó¤ÎÌøÂô»áËÜ¿Í¤ÎÆ®ÉÂ·Ð¸³¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÄ¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¸µÊÔ½¸¼Ô¤¬¡¢»ä¤Î¤¬¤óÆ®ÉÂ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÌ¡²è¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ò´«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤«¤é¤Î¾Ò²ð¤Ç¡¢¡Ø¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ù¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤È²ñ¤¤¡¢Ï¢ºÜ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ºÇ½é¤ÏÉÁ¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¾¯¤·Äñ¹³´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ÀµÄ¾º£¤Ç¤â¡¢¿É¤¤ÂÎ¸³¤ò´ð¤Ë¡ØÂç»ÔÌ± ¤¬¤óÆ®ÉÂµ¡Ù¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡Ø¤Ê¤ó¤À¤«¤Ê¥¡¡Ù¤È¥¦¥ó¥¶¥ê¤·¤Ê¤¬¤é¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹¬¤»¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¡¢Ï¢ºÜ¤¬3ËÜ¤¢¤Ã¤Æ·î»º160¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥æ¥Ã¥¯¥ê¤ÈÀ¸¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¸¤ã¤¢»Å»ö¤¬Á´¤¯Ìµ¤¤À¸³è¤Ï¤É¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¼ä¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤òÉÁ¤¤¤Æ¿§¡¹´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢76ºÐ¤È¤¤¤¦¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Ø¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡Ù¤È¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ê¤â¾¯¤·¿Ì¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ú¥óÆþ¤ì¤â¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤ÎÉÔ°Â¤ÎÃæ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÈÖ³Ú¤·¤¤»þ¤Ï¡¢¿çÌ²
¡¡ÉÂ¤È»Å»ö¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÌøÂô»á¤Ï¡¢¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤È¸å¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ÄÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ³Ú¤·¤¤»þ¤Ï¡È¿çÌ²¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï°ìÆü¤Ë3²ó¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿çÌ²¤Î¼è¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Ä«¿©¤ÈÍ¼¿©¡Ê°ìÆü2¿©¤Ç¤¹¡Ë¤Î¸å¤Ë²¾Ì²¤ò¤È¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÌë¤Î10»þº¢¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¿çÌ²¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ø¤ä¤ì¤ä¤ìÌ²¤ì¤ë¤¾¡¼¡Ù¤È¡£¤À¤«¤éµÕ¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿»þ¤Ï¡¢°ìÆü¤Ç°ìÈÖ¿É¤¤»þ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¡Ø¤¢¡¼¤¢µ¯¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤á¤ó¤É¤¦¤¯¤µ¤¤¤Ê¥¡¡Ù¤È¡£
¡¡¤³¤ì¤Ã¤Æ¥Þ¥º¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤êÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬³Ú¤·¤¤¤À¤Ê¤ó¤Æ¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¡£¤·¤«¤·¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬³Ú¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤º³Ú¥Á¥ó¤À¤·¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢Ì´¤¬¼Â¤Ë³Ú¤·¤¤¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¸½¼Â¤è¤êÌ´¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËÌÌÇò¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ï°ÊÁ°¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡¢¸½¼Â¤è¤êÌ´¤Î¤Û¤¦¤¬³Ú¤·¤¤¤À¤Ê¤ó¤Æ¡£Èá¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬»þ¡¹µõ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Øº¤¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥ì¤¬Ï·¿ÍÀ¥¦¥Ä¤Ã¤Æ¥ä¥Ä¤«¤Ê¤È¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤â¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÉÁ¤Â³¤±¤ëÆü¡¹¤Ç¤¹¡×
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2025Ç¯8·î15¡¦22Æü¹æ