¡Ô½ÂÃ«¤ÇÌÜÎ©¤Á¤¹¤®¡Ä¡ª¡Õ¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¡Ä¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¡¦¹â´ß¡¢¡È²ÈÂ²¥µ¡¼¥Ó¥¹¡É¤Ç¤âÁ´¿È¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¹¬¤»¥ª¡¼¥é
¡¡7·î¾å½Ü¡¢¡È¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÎÃËÀ¡É¤¬½ÂÃ«¤Î³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¨¡¨¡¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÁ´¿È¥ª¥ì¥ó¥¸¡ª»äÉþ¤Ç¤âÌÜÎ©¤Á¤¹¤®¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸°ì¿§¤Î¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¡¦¹â´ß
¡¡¾å²¼¤ÎÉþ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤ä¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¢¿åÅû¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Þ¤Ç¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ËÅý°ì¤·¤¿Èà¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¡×¤Î¹â´ß¹¨¹Ô¡Ê32¡Ë¡£¹â´ß¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï½÷Í¥¤Ç¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎºÊ¡¦Âô°æÈþÍ¥¡Ê37¡Ë¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²æ¤¬»Ò¤òÂçÀÚ¤½¤¦¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹â´ß¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤À¤¬¡¢¥Ñ¥Ñ¤Î´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¤è¤¦¤À¡£·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö2022Ç¯¤ËÂô°æ¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¹â´ß¤µ¤ó¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦Âô°æ¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÌÔ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¸òºÝ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯11·î¤Ë¤Ï¡¢ÂÔË¾¤ÎÂè°ì»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹â´ß¤Ï·Ý¿Í³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢2022Ç¯¤ËBC¥ê¡¼¥°¡Ê´ØÅìÃÏÊý5¸©¤ÈÊ¡Åç¸©¡¢»³Íü¸©¡¢Ä¹Ìî¸©¤ò³èÆ°ÃÏ°è¤È¤¹¤ë¥×¥íÌîµå¥ê¡¼¥°¡Ë¡ÖÆÊÌÚ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡×¤Ë¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢Åê¼ê¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¡£º£µ¨¤Ï7·î20Æü¡¢°ñ¾ë¥¢¥¹¥È¥í¥×¥é¥Í¥Ã¥Ä¤È¤Î»î¹ç¤Î5²ó¤Ç½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇÂ®144¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç1²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡ÂçË»¤·¤Î¹â´ß¤À¤¬¡¢°é»ù¤Ë¤â¡ÈÁ´ÎÏÅêµå¡É¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡Ö3¿Í¤Î»Ò¤ò»ý¤Ä¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î°é»ù¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¡¢»þ¤Ë¤Ï¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Âô°æ¤µ¤ó¤Ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶µ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤¿¡¢¹â´ß¤µ¤ó¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËÂÎ¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤ò¶µ¤¨¤ëÍ·¤ÓÃ´Åö¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£¤½¤Î±¿Æ°¿À·Ð¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ä±¿Æ°Ç½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë°é»ù¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¾Íè¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ËÈ¿¼Í¤¹¤ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹±Û¤·¤ËÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ä
¡¡ËÁÆ¬¤Î¾ìÌÌ¤ÏÍ¼ÊýÁ°¡¢¹â´ßÉ×ÉØ¤¬Âçµ¬ÌÏÊ£¹ç»ÜÀß¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤³¤í¡£Á´¿È¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ËÂç¤¤Ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¹â´ß¤Ï¡¢½ÂÃ«¤Î³¹¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ïÌÜÎ©¤Á¡¢Æ»¹Ô¤¯¿Í¤¬¿¶¤êÊÖ¤ê»Ø¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤¹¤ë¤½¤Ö¤ê¤â¤Ê¤¯¡¢»ÜÀß¤Î²¼¤ê¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¤â¡¢0ºÐ»ù¤òÊú¤Ã¤³¤·¤¿±ü¤µ¤ó¤ÎÊý¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹â´ß¤ò¸«¤«¤±¤¿ÃËÀ¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÁ´¿È¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î´ñÈ´¤ÊÃËÀ¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤é¹â´ß¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸å¤í¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë±ü¤µ¤ó¤â¡¢ÀÄ¤È¤«ÀÖ¤È¤«ÎÐ¤ò¥Ñ¥Ã¥Á¥ï¡¼¥¯¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤òÍú¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â´ß¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¾ï¤Ë¾Ð´é¤Ç²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â´ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ËÈ¿¼Í¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¢±ü¤µ¤ó¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÈù¾Ð¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¸«¤¿¤é¡¢±ü¤µ¤ó¤Î¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤â¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Ç¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤É×ÉØ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡7·î7Æü¡¢ÁêÊý¤ÎÁ°ÅÄÍµÂÀ¡Ê32¡Ë¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢µÙÍÜ¤òÈ¯É½¡£¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï°ì»þµÙ»ßÃæ¤À¤¬¡¢¹â´ß¸Ä¿Í¤Ç¤Î³èÆ°¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¡Ö¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¡×¤È¤¤¤¦²°¹æ¤Ë¡¢ÆÊÌÚ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¯¤Ç¤¤¿²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¹â´ß¤Ï¡¢¡È¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¡ª¡ÉÀº¿À¤Çî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¨¡¨¡¡£