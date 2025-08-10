¡ÔÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡Õ¿å¸¶°ìÊ¿¸µÄÌÌõ¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬¸½ÃÏ¤Ç¥É¥é¥Þ²½¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ°¿Ê¡¡À©ºî¿Ø¤Î´é¤Ö¤ì¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¡ÈËÜµ¤ÅÙ¡É
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31ºÍ¡Ë¤Î¡ÈÌÜ¤Î¾å¤Î¤¿¤ó¤³¤Ö¡É¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀµïºÂ¤êÂ³¤±¤½¤¦¤À¡£½ù¡¹¤ËÅê¼ê¤È¤·¤ÆÅêµå²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÆóÅáÎ®Éü³è¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«¡£7·î¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â»°¿¶¤¬Áý¤¨¡¢ÇÈ¤Ë¾è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡È¥Ð¥Ã¥É¥Ë¥å¡¼¥¹¡É¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ý´ÆÄ¾Á°¡¢·ãÂÀ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¿å¸¶°ìÊ¿¼õ·º¼Ô¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡£Â¾¡¢ÁûÆ°Ä¾Á°¤Þ¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¹âµé½»Âð¤äÇã¤¤Êªµ¢¤ê¤Î¿å¸¶¤ÈºÊ¤Î»Ñ¤Ê¤É¤â
¡¡ÅÒÇî¤Ë¤è¤ë¼Ú¶âÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¡¢ÂçÃ«¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤éÌó1659Ëü¥É¥ë¡ÊÌó26²¯±ß¡Ë¤òÆ¹¸µÂ¦¤ËÉÔÀµÁ÷¶â¤·¡¢¶ä¹Ôº¾µ½ºá¤Ç¶Øîþ4Ç¯9¤«·î¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¸µÄÌÌõ¤Î¿å¸¶°ìÊ¿¼õ·º¼Ô¡Ê40ºÍ¡Ë¡£¤¤¤Þ¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢¤Î·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤¬µ¯¤³¤·¤¿°ìÏ¢¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤¬¡¢ÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤ÆËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö1Ç¯Á°¤Ë¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥²¡¼¥È¡¦¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦±ÇÁüÀ©ºî²ñ¼Ò¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¾ðÊó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÆÜºÃ¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬º£½Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ²½¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¡¢¤µ¤é¤Ë8·î¤ËÆþ¤ë¤ÈÍÎÁ¥±¡¼¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¡ØStarz¡Ù¤¬¡¢ÊüÁ÷¸¢³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇ½ª¸ò¾ÄÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊºßÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢À©ºî¿Ø¤ÎÌ¾Á°¤â¡¢³ÎÄê¾ðÊó¤È¤·¤ÆÎ®¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖµÓËÜ¤Ï¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¥â¥ó¼ç±é¤Î±Ç²è¡ØAIR¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎµÓËÜ²È¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥³¥ó¥Ù¥ê¡¼»á¤Ç¤¹¡£Æ±ºî¤Ç¤Ï¤«¤Ä¤Æ¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤¿¥Ê¥¤¥¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉôÌç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¤Þ¤À¿·¿Í¤À¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢ÅÁÀâ¤Î¡Ø¥¨¥¢¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÊÆ¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Á¥§¥ó»á¤Ï¡¢ÌÊÌ©¤Ê¼èºà¤ò¤â¤È¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë»Ô¾ì¤ò¤á¤°¤ë²×Îõ¤ÊÁè¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿½ñÀÒ¡ØBillion Dollar Fantasy¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤ò¼¹É®¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡Ö¤³¤Î´é¤Ö¤ì¤«¤é¡¢À©ºî²ñ¼Ò¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ºßÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÏÂçÃ«¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È10Ç¯´Ö¤Ç7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1015²¯±ß¡Ë¤Îµð³Û·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢2024Ç¯3·î¤Î´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç¤Î³«ËëÀïÍâÆü¡¢¿å¸¶¼õ·º¼Ô¤Î²£ÎÎ¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅö½é¤Ï¡¢¿å¸¶¼õ·º¼Ô¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¤â¤«¤Ê¤ê¤Î³ä¹ç¤Ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿å¸¶¼õ·º¼Ô¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¡Ù¤È¡ØÄãÄÂ¶â¡Ù¤ò¼çÄ¥¤·¡¢Ï«Æ¯¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÂçÃ«Áª¼ê¤Î¡Øº§Á°·ÀÌó¡Ù¤ÎÂ¸ºß¤Þ¤Ç¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿å¸¶¼õ·º¼Ô¤Î¼çÄ¥¤ò¤â¤È¤Ë¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¯¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤É¤Î¤¯¤é¤¤µÓ¿§¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÊÌ¤ÎºßÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ÂçÃ«¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤À¡£
¡ÖÅö½é¡¢Ì¾¤ÎÃÎ¤ì¤¿ÆüËÜ¿ÍÇÐÍ¥¤Îµ¯ÍÑ¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤µ¤¾º¤ÏÇ¤·¤¿¤Ï¤º¡£¤¤¤Þ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤Îº£¸å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡ÈÃøÌ¾¤ÊÇÐÍ¥¤Ïµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦À¼¤¬°µÅÝÅª¤Ç¤¹¡£8·îÃæ¤Ë¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥²¡¼¥È¡Ù¤Î·è»»È¯É½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤µ¤é¤Ë¥É¥é¥Þ¤Î¾ÜºÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÊÆ¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÂçÃ«¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡£
