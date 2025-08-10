なんと、深い眠りをつくる「眠らせる脳」があった…最新研究で見えてきた「睡眠時にこそ活動する」脳の正体

人はなぜ眠らなければならないのか？ いまだに科学が解明できていない疑問、人はなぜ眠らなければならないのか？

脳は睡眠時に洗浄されてアルツハイマー病を防いでいるという新研究、世界で初めて日本が発売した画期的な不眠症治療薬、寝不足でたまる「睡眠負債」とは何か、どう返せばいいのか……。

「睡眠」に関して、その神経科学的なメカニズムや役割などについて解説した『睡眠の科学 改訂新版』。その著者・櫻井武氏が、脳科学と睡眠の興味深いトピックをご紹介します。

ノンレム睡眠とレム睡眠では、脳の活動にも非常に大きな違いがみられると言われます。最新技術で解明されてきたトピックも交え、眠りと脳の関係についての解説をお届けします。今回は、睡眠の段階と、それに伴う脳の機能についての解説をお届けします。

＊本記事は、『 睡眠の科学 改訂新版 』（ブルーバックス）のうち「睡眠に関する疑問や睡眠研究の今」で取り上げられた疑問から、再構成・再編集してお送りいたします。

この記事の執筆者櫻井 武（さくらい・たけし）筑波大学大学院医学研究科修了。筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構副機構長。医師、医学博士。日本睡眠学会理事。1998年、覚醒を制御する神経ペプチド「オレキシン」を発見。睡眠・覚醒機構や摂食行動の制御機構、情動の制御機構の解明をめざして研究を行っている。詳しいプロフィールは、こちら

ルール通りに繰り返される"睡眠のかたち”

睡眠の約75％はノンレム睡眠であり、残りの25％がレム睡眠である。これらはランダムに現れるわけではなく、規則正しく繰り返される。健康な眠りでは、レム睡眠は必ずノンレム睡眠のあとに現れる。レム睡眠が終わると、またノンレム睡眠に戻る。これをおよそ90分ごとに繰り返しているのだ。

＊参考になります：ノンレム睡眠とレム睡眠については、こちらもご覧ください。

睡眠中にみられる睡眠ステージの変化を時間に対して表したものを「睡眠図」あるいは「睡眠経過図」といい、この睡眠図から見てとれる睡眠の変化の様子、いわば“睡眠のかたち”を「睡眠構築」という。

ヒトの場合、ノンレム睡眠は第1段階から第4段階の4つの段階に分けられることは以前の記事でも述べた（近年、ノンレム睡眠は第3段階と第4段階を一緒にしたものをN3として、N1〜N3の3段階に分けられることも多い）。

つまり人間の脳の睡眠・覚醒ステージは、覚醒とレム睡眠を含めて全部で6段階に分類されている。正常な睡眠では、就寝後、覚醒状態が数分から20分ほど続き、まず第1段階のノンレム睡眠に入る。その後、睡眠は第2段階、第3段階、第4段階と深くなっていき、やがて最初のレム睡眠が現れる。このレム睡眠に先行するノンレム睡眠の長さを、レム潜時という。

ノンレム睡眠に入ってからレム睡眠が終わるまでを睡眠周期（または「睡眠単位」）とよび、通常、ほぼ90分の睡眠周期を4回から5回繰り返すと覚醒する。睡眠が進むほど（後半の睡眠周期ほど）、深いノンレム睡眠が少なくなり、レム睡眠は増加して、レム潜時も短くなる（図「睡眠時の生理的変化」）。

しかし、必ずノンレム睡眠が先行するというルールに変わりはない。ただし、非常に疲れているときや、断眠後には、レム潜時がかなり短くなる場合もある。

また、90分という睡眠の周期は一般にもよく取り上げられるが、これは個人差やその日のコンディションによっても異なることが多く、60分から110分ほどの幅があると考えておいたほうがよい。

最新技術で見えてきた睡眠時の脳

前に述べたように、睡眠は脳波を中心としたポリソムノグラフィーによって客観的に観察される。しかし、脳波は脳の中でも主に大脳皮質の機能を反映するものであり、また、その分解能にも限界がある。とくに脳の深部の機能を見ることは、頭皮の上から記録した表面脳波では不可能である。

しかし現在では、PET（陽電子放射断層撮影）やfMRI（機能的核磁気共鳴画像）などの脳機能画像解析技術を用いることにより、脳の各部の活動を三次元的な画像としてとらえることが可能になっている。PETやfMRIでは、代謝や血流の増加を見ることにより脳の活動の増加（賦活）を見ることができる。これらの手法により、脳波ではわからなかった脳の各部位の働きが、見られるようになったのだ。

レム睡眠とノンレム睡眠では脳がまったく違う状態にあることはこれまでも述べてきたが、それぞれに特有な脳活動のパターンがあることも、これらの研究で明らかになってきた。そこで、それぞれの場合の脳の活動はどのように違うのかを少し紹介しよう。

深いノンレム睡眠（徐波睡眠）では、脳全体の血流量は低下する。これは、ノンレム睡眠時に脳が休息状態にあることを示している。とくに、脳幹、前脳基底部、視床の活動が顕著に低下する。これらの領域は覚醒の制御に強く関わるところなので、ノンレム睡眠のときに活動が低下するのは当然である。

ノンレム睡眠中に活動が高くなる“睡眠中枢”

しかし唯一、ノンレム睡眠中に活動が高くなる部位が存在する。それは、「視索前野」の活動である。視索前野は、間脳と中脳の移行部にあたる「視床下部」の前部に存在し、“睡眠中枢”としての機能をもっていると考えられている。

睡眠はこの“睡眠中枢”ともよばれる部分が興奮することによって、つくりだされている。つまり睡眠は受動的なものではなく、脳が積極的につくりだしているものなのだ。この視索前野を「眠らせる脳」とよぶ人もいる。

また、ノンレム睡眠時の大脳皮質の活動度の低下は、一様に起こるわけではなく、言語中枢を含む左側頭葉や、左前頭葉の領域の低下が強く現れることが知られている。これは、覚醒中によく使われた脳部位に睡眠が強く現れるのだと解釈されている。

このことは、睡眠が「脳全体」に「一様」に起こるものではなく、「局所」で制御されていることを意味している。この現象は「ローカル・スリープ（局所睡眠）」といわれている。さらに最近では、睡眠は大脳皮質の「コラム構造（円柱構造）」で制御されているという説もある。 コラム構造とは、大脳皮質には機能的にユニットと考えられるている。

脳のもっとも表層にある組織で、大脳全体を覆っている大脳皮質は、1.5mmから4.5mmほどの厚さの中に、表面に平行な6層の構造がある。これに対して、表面に垂直な構造がコラム構造である。

大脳皮質のさまざな部分にみられるコラム構造は、ある特定の情報を処理するための構造、つまりモジュールであると考えられている。1つのコラムには数万個の神経細胞が含まれ、特定の機能を担うニューロンからできている。とくに視覚情報が最初にたどり着く大脳皮質、一次視覚野でのコラム構造がもっともくわしく調べられている。

さて、レム睡眠時の脳内活動のパターンはきわめて特徴的である。続いては、レム睡眠時の脳の様子を見てみよう。睡眠時に見る夢の興味深い見解もご紹介したい。

