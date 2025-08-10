¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÛÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ö´îÂ¿Àî²ÎËû¡×¤¬Âç²è²È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¡ÖÄÕ½Å¡×¤È¡Ö´ã¡×
ÆÈÁÏÅª¤Ê²ÎËû¤¬¤Ê¤¼¡Ö¿Í¤Þ¤Í¡×¤Ê¤Î¤«
¡¡´îÂ¿Àî²ÎËû¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÖÈþ¿ÍÂç¼ó³¨¡×¤Ç¤¢¤ë¡£½÷À¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Ð¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤òÉÁ¤¤¤¿³¨¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÂç¼ó³¨¡ÊÈ¾¿ÈÁü¤ä¶»Áü¡Ë¤È¤¤¤¨¤Ð¿Íµ¤Ìò¼Ô¤òÉÁ¤¯¤â¤Î¤ÈÁê¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²ÎËû¤ÏÄÕ½Å¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¡¢Èþ¿Í²è¤ËÂç¼ó³¨¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢²ÎËû¤ÎÈþ¿ÍÂç¼ó³¨¤Ï¡¢ÉÁ¤«¤ì¤¿½÷À¤ÎÀ¼Á¤ä¾õ¶·¤ò¸«»ö¤Ë¤È¤é¤¨¡¢²èÃæ¤Î¿Í¤¬¤Ê¤Ë¤ò»×¤¤¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¸«¤ë¿Í¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ËÁÛÁü¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢´²À¯4Ç¯¡Ê1792¡Ë¤ËÄÕ½Å¤Î¹Ì½ñÆ²¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤¿¡ØÉØ¿ÍÁê³Ø½½í¼¡Ù¡£¡ÖÁê³Ø¡×¤È¤Ï¡¢¿ÍÁê¤ò¸«¤Æ¿Í¤ÎÀ¼Á¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë³ØÌä¤ò»Ø¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤·¤Æ²ÎËû¤Ï¡¢³¨¤ò¤È¤ª¤·¤Æ½÷À¤ÎÀ¼Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¶¯¤¤¼«¿®¤ò¤¤¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡ØÉØ¿ÍÁê³Ø½½í¼¡Ù¤Î¤¦¤Á¤Î1ÅÀ¡¢¡ÖÉâµ¤Ç·Áê¡×¤òÎã¤Ëµó¤²¤ì¤Ð¡¢ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ï¡¢ÁÛ¤¤¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¬¤éÊ£¿ô¤ÎÃËÀ¤ËÌÜ°Ü¤ê¤¹¤ë½÷À¤ÈÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åò¾å¤ê¤ÇÈ±¤ò¤Ò¤È¤Þ¤º¤Þ¤È¤á¡¢Íá°á¤Î²¼¤Ë¶»¤¬¤Ï¤À¤±¤¿¤Ê¤Þ¤á¤«¤·¤¤½÷À¤Ï¡¢¸ª¤Ë¤«¤±¤¿¼ê¿¡¤¤¤ÇÎ¾¼ê¤ò¿¡¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¿´¤³¤³¤Ë¤¢¤é¤º¤Ç¡¢»ëÀþ¤ÏÊÌ¤Î¤Û¤¦¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢É½¾ð¤Ë¤ÏÆ´¤ì¤Ë¤â»÷¤¿¾Ð¤ß¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¡£»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¡¢¤À¤ì¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡½÷À¤òÌ¥ÎÏÅª¤ËÉÁ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½÷À¤ÎÆâÌÌ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¡Ö¿ÍÁê¡×¤Ë¤½¤Î¿Í¤Î¡ÖÀ¼Á¡×¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë³¨¤³¤½¡¢²ÎËû¤Î¿¿¹üÄº¤À¤Ã¤¿¡£Èþ¿ÍÂç¼ó³¨¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬²ÎËû¤ÎÆÈÁÏ¤Ç¤¢¤ë¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¿Í´Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢²ÎËû¤Î³¨¤Ï¤Û¤«¤Î³¨»Õ¤ÎºîÉÊ¤È°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤ÎÂè30²ó¡Ê8·î10ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¿Í¤Þ¤Í²ÎËû¡×¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±»þÂå¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¡Ö¿Í¤Þ¤Í¡×¤È±ï±ó¤¤ÆÈÁÏÀ¤òÈ¯´ø¤·¤¿²è²È¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¡Ö¿Í¤Þ¤Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤¢¤ë»þ´ü¤Ï¡Ö¿Í¤Þ¤Í¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤³¤«¤éÃ¦¤·¤Æ¡¢²ÎËû¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¤òÂÇ¤Á½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
ÄÕ½Å¤¬Äï¤Î¤è¤¦¤Ë¸ªÆþ¤ì¤·¤¿
¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤ÏÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Î¤â¤È¤Ëµï¸õ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÃøÌ¾¤Ê²è²È¤Î³¨¤ò¤Þ¤Í¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âè30²ó¡Ö¿Í¤Þ¤Í²ÎËû¡×¤ÇÄÕ½Å¤Î¤â¤È¤òÎ¥¤ì¡¢¤â¤È¤â¤È¤Î»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ëÄ»»³ÀÐ±í¡ÊÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¡Ë¤Î¤â¤È¤Ë½»¤ß¤³¤ß¡¢½¤¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£ÀÐ±í¤Ï¼íÌîÇÉ¤ÎÄ®³¨»Õ¤Ç¡¢ÍÅ²ø²è¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤¿¡£¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î½¤¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÎËû¤Ï¡Ö¿Í¤Þ¤Í²ÎËû¡×¤«¤é°ìÈé¤à¤±¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤³¨¤¬ÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Å¸³«¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢»Ë¼Â¤Î²ÎËû¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÉâÀ¤³¨¸¦µæ¤Î´ðÁÃ»ñÎÁ¤Ç¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¤Ï¶ÍÃ«·òÂÀ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÂçÅÄÆîÀ¦¤¬¡¢´²À¯Ç¯´Ö¡Ê1789¡Á1801¡Ë¤Ë¸¶ËÜ¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÉâÀ¤³¨Îà¹Í¡Ù¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê»Ý¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ï¤¸¤áÄ»»³ÀÐ±í¤Ë»Õ»ö¤·¤Æ¼íÌîÇÉ¤Î³¨¤ò³Ø¤Ó¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÃË½÷¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤ä»Ñ¤«¤¿¤Á¤òÂêºà¤È¤¹¤ë³¨¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢³¨Áð»æÌä²°¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¤Î¤â¤È¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤¿¡×¡£
¡¡¾¯Ç¯²ÎËû¤¬ÀÐ±í¤Ë»Õ»ö¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¿¤·¤«¤À¤¬¡¢¸½ºß¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ·ÌÀ5Ç¯¡Ê1785¡Ë¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤¿¤ÓÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏµÓËÜ²È¤ÎÁÏºî¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤ë»þ´ü¡¢ÄÕ½Å¤Î¤â¤È¤Ëµï¸õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢ÄÕ½Å¤¬Äï¤Î¤è¤¦¤Ë¸ªÆþ¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÄÕ½Å¤ÏÅ·ÌÀ3Ç¯¡Ê1783¡Ë9·î¤ËµÈ¸¶¤«¤éÆüËÜ¶¶ÄÌÌýÄ®¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾Á°¤Î7·î¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¡ØÅõäÆÈÖÉÕ ÀÄÏ°Ìë¤Î¤Ë¤·¤¡Ù¤Ç¡¢²ÎËû¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Æ¡Ö´îÂ¿Àî¡×À«¤òÌ¾¾è¤ë¡£´îÂ¿Àî¤ÏÄÕ½Å¤Î°é¤Æ¤Î¿Æ¤ÎÀ«¤Ç¡¢ÄÕ½Å¤ÏËÜÌ¾¤ò´îÂ¿ÀîÛÉÍý¤È¤¤¤Ã¤¿¡£ÄÕ½Å¤Ï²ÎËû¤Î²èºÍ¤Ë¹û¤ì¤³¤à¤¢¤Þ¤ê¡¢ ·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ë¶ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÄÕ½Å¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î8·î¤ËµÈ¸¶¤Î¹Ô»ö¤Ç¤¢¤ë¡Ö²ä¡×¤Ë¼èºà¤ò¤·¤¿¡ØÀÄÏ°¿ÎÏÂ²Å½÷·Ý¼ÔÉô¡Ù¤È¡ØÀÄÏ°ÕõÏÂ²Å¼¯ÅèÍÙ Â³¡Ù¤ò¡¢´îÂ¿Àî²ÎËûÌ¾¤Ç½Ð¤µ¤»¤ë¡£ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹Ô»ö¤Ë¤ª¤±¤ëµÈ¸¶¤Î·Ý¼Ô¤ä½÷Ïº¤¿¤Á¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂç¼ó³¨¤È°ã¤Ã¤ÆÁ´¿ÈÁü¤Ç¡¢¤Þ¤À²ÎËû¤é¤·¤¤²èÉ÷¤Ë¤ÏË³¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉñÂæÎ¢¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î·Ý¼Ô¤ä½÷Ïº¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¡¢²ä¤òÉÁ¤¤¤¿¤Û¤«¤Î³¨¤È°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î2Ç¯¸å¤ÎÅ·ÌÀ5Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¡Ö¿Í¤Þ¤Í²ÎËû¡×¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ï¡¢¸À¤¤¤¹¤®¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤³¤í¤¬²ÎËû¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤ÎÈôÌö¤ËÉ¬Í×¤ÊÍÜÊ¬¤òÃß¤¨¤ë´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
ÂçÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿2¤Ä¤ÎºîÉÊ
¡¡¼ÂºÝ¡¢ÄÕ½Å¤ÏÅ·ÌÀ4Ç¯¡Ê1784¡Ë°Ê¹ß¡¢4Ç¯Í¾¤ê¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÄÕ½Å¤ËÂç¤¤Ê»Å»ö¤ò¤¢¤¿¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Å·ÌÀ8Ç¯¡Ê1788¡Ë¤ËÄÕ½Å¤Î¤â¤È¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤´°À®ÅÙ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¡Ø²èËÜÃî¤ñ¤é¤ß¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¶¸²ÎÁ´À¹¤Î¤³¤Î»þÂå¡¢ÄÕ½Å¤¬²ÎËû¤ËÉÁ¤«¤»¤¿²ÚÎï¤ÊºÌ¿§À¢¤Î³¨Æþ¶¸²ÎËÜ¤Ç¡¢¶¸²Î»Õ30¿Í¤¬Ãî¤òÂê¤Ë±Ó¤ß¹ç¤Ã¤¿¶¸²Î½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ÎËû¤¬ÉÁ¤¤¤¿15¿Þ¤Ï¡¢Èà¤¬¾®Æ°Êª¤ò¼Ì¼Â¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ë¡¢¤¿¤À¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£¥Á¥ç¥¦¤ä¥È¥ó¥Ü¡¢¥Ð¥Ã¥¿¤ä¥«¥Þ¥¥ê¡¢¥±¥é¤ä¥Ï¥µ¥ß¥à¥·¤Ê¤É¤Îº«Ãî¤«¤é¡¢¥«¥¨¥ë¤ä¥«¥¿¥Ä¥à¥ê¡¢²Ì¤Æ¤Ï¥Ø¥Ó¤ä¥È¥«¥²¤Ê¤É¤Îà¨ÃîÎà¤Þ¤Ç¡¢¿¢Êª¤È°ì½ï¤Ë¤¤ï¤á¤Æ¼Ì¼ÂÅª¤Ë¡¢¤·¤«¤âÀ¸¤À¸¤¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Õ¾¢¤ÎÀÐ±í¤¬´ó¤»¤¿ìíÊ¸¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²ÎËû¤ÏÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é´Ñ»¡´ã¤¬±Ô¤¯¡¢¥³¥ª¥í¥®¤ò¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¾è¤»¤¿¤ê¤·¤ÆÃµµá¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ÎºÍ¤¬¤³¤³¤Ë³«²Ö¤·¡¢²ÎËû¤ÎÌ¾¤òÀ¤¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¡£Æ±ÍÍ¤ËÍâÇ¯¤Ï¡ØÄ¬´³¤Î¤Ä¤È¡Ù¤Ç³Îà¤ò¡¢Íâ¡¹Ç¯¤Ï¡ØÉ´ÀéÄ»¡Ù¤ÇÄ»Îà¤òÉÁ¤¤¤¿¤¬¡¢ÄÕ½Å¤¬²ÎËû¤Î»ý¤ÁÁ°¤ÎºÍ¤ò¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆËá¤¤ËËá¤«¤»¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¾®Æ°Êª¤òºÙÉô¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤é¼Ì¼ÂÅª¤ËÉÁ¤±¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÇä¤ì¤Ã»Ò²è²È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£ÄÕ½Å¤ÏÆ±¤¸»þ´ü¡¢²ÎËû¤Ë¿Í´Ö¤âÉÁ¤«¤»¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÅ·ÌÀ8Ç¯¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ø²Î¤Þ¤¯¤é¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë½Õ²è¤À¤Ã¤¿¡£Á´12¿Þ¤Ï1ºî¤´¤È¤ËÀßÄê¤ä¹½¿Þ¤¬ÊÑ²½¤ËÉÙ¤à¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¾®Æ°Êª¤Ë¸þ¤±¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸´Ñ»¡´ã¤Ç¡¢ÃË½÷¤Î¾ð¸ò¤¬¼Ì¼ÂÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Î¤Ï¡¢ÉñÂæ¤¬µÈ¸¶¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÃËÀ¾å°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½÷À¤¬¼çÂÎÅª¤Ê´¶¾ð¤ò¤¤¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¸¤À¸¤¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯ÄÕ½Å¤Ï¡¢µÈ¸¶À¸¤Þ¤ì¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢²ÎËû¤òµÈ¸¶¤ËÇÉ¸¯¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃË½÷¤Î¾ð¸ò¤ò´Ñ»¡¤µ¤»¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤â¥ê¥¢¥ë¤Ë¤ÏÉÁ¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡»ý¤ÁÁ°¤Î´Ñ»¡´ã¤òÄÕ½Å¤Ë¸«¹þ¤Þ¤ì¤¿²ÎËû¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤ÇÉ½¸½ÎÏ¤òËá¤¡¢½÷À¤Î¿´»ý¤ò¤âÆÉ¤ß¤È¤Ã¤ÆÉÁ¤½Ð¤¹½Ñ¤ò½¬ÆÀ¡£ËÁÆ¬¤Çµ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡ÖÈþ¿ÍÂç¼ó³¨¡×¤ÇÂçÀ®¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
²ÎËû¤Î²è¶È¤ò»Ù¤¨¤¿È¿¹üÀº¿À
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢²ÎËû¤¬ÉÁ¤¯½÷À¤Î´é¤Ï¡¢É½¾ð¤Ï¤È¤â¤«¤¯´é¤Ä¤¤Ï¤ß¤Ê»÷¤Æ¤¤¤ë¡£»÷´é³¨¤òÄÉµá¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î»þÂå¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¹¥¤Þ¤ì¤¿Èþ¿Í¤ÎÁêËÆ¤òÉÁ¤¯¤Û¤¦¤¬¡¢Âç½°¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤³¤È¤â¡¢²ÎËû¤¬Âç²è²È¤Ë¤Ê¤ì¤¿°ì°ø¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Èþ¿Í²è¤ÎÂåÉ½ºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ØÅö»þ»°Èþ¿Í¡Ê´²À¯»°Èþ¿Í¡Ë¡Ù¤Ï¡¢ÆñÇÈ²°¤ª¤¤¿¡¢¹âÅç²°¤ª¤Ò¤µ¡Ê°Ê¾å¡¢Ãã²°¤ÎÌ¼¡Ë¡¢ÉÙËÜË¿÷¡Ê¾ôÎÜÍþ¤ÎÌ¾¼è¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢¹¾¸Í¤ÇÈþ¿Í¤ÈÌ¾¹â¤¤°ìÈÌ½÷À¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÎØ³Ô¤«¤é¡¢ÌÜ¤äÈý¡¢É¡¤ä¸ý¤Î¤«¤¿¤Á¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤¿¤Á¤ÏÍýÁÛ²½¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¤·¤«¤â¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É²ÎËû¤Ï¡¢Åö¶É¤Ë¤Ë¤é¤Þ¤ì¤¿¡£¤Þ¤º´²À¯5Ç¯¡Ê1793¡Ë¡¢ËëÉÜ¤ÏµÈ¸¶¤Î½÷Ïº¤ò½ü¤¡¢¸Ä¿ÍÌ¾¤ò³¨¤Î¤Ê¤«¤Ëµ¤¹¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤¿¡£¤½¤³¤Ç²ÎËû¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾Á°¤ò¡ÖÈ½¤¸³¨¡×¤Ë¤·¤Æ¼¨¤¹¤È¤¤¤¦Þ¯Íî¤¿¼ñ¸þ¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÆñÇÈ²°¤ª¤¤¿¡×¤Ê¤é¡¢ºÚ¤ÃÍÕ¤ò2ÇÇÉÁ¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¡×¡¢µÝÌð¤ÎÌð¤Ç¡Ö¤ä¡×¡¢³¤¤Î²¤Ç¡Ö¤ª¤¡×¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¡Ö¤¿¡×¡¢¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢´²À¯8Ç¯¤Ë¤Ï¡Ê1796¡Ë¤Ë¤Ï¤½¤ì¤â¶Ø¤¸¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÆ±12Ç¯¡Ê1800¡Ë¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤ÈÌÜÎ©¤Ä¡×¤Î¤¬¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡¢Èþ¿ÍÂç¼ó³¨¼«ÂÎ¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡²ÎËû¤ÏÄÕ½Å¤¬Åì½§ºØ¼Ì³Ú¤Ë·¹Ãí¤¹¤ë´²À¯6Ç¯¡Ê1794¡Ë¤´¤í¤«¤é¡¢ÄÕ½Å¤ÈÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÄÕ½Å¤¬´²À¯9Ç¯¡Ê1797¡Ë¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¤Á¡¢¤Û¤«¤ÎÈÇ¸µ¤«¤é½Ð¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Û¤É¤Îµ±¤¤¬¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë°ÕÌ£ÅöÁ³¤Ç¡¢ÄÕ½Å¤ÎÂ¸ºß¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢Åö¶É¤«¤é¤³¤¦¤â¤Í¤é¤¤·â¤Á¤µ¤ì¤Æ¤Ï¡¢µ±¤¯Í¾ÃÏ¤â¼º¤ï¤ì¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢²ÎËû¤Ë¤Ïµ¤¹ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Èþ¿ÍÂç¼ó³¨¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Âç¼ó³¨¤ÇÉÁ¤¯½÷À¤ò¡¢»Ò¶¡¤ò¤À¤¯Êì¿Æ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¶ØÎá¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¹©É×¤ò½Å¤Í¡¢¶Ó³¨¤òÉÁ¤Â³¤±¤¿¡£¤³¤Î»þÂå¡¢¶Ó³¨¤ÇÌ¾¤òÀ®¤·¤¿²è²È¤Ï¡¢²èÎÁ¤¬¹â¤¤ÆùÉ®²è¤Î»Å»ö¤Ë°Ü¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÎËû¤ÏÆùÉ®²è¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤º¡¢¶Ó³¨¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤¿¡£ÉÁ¤¯¼«Í³¤ÎÈÏ°Ï¤¬¤É¤ó¤É¤ó¶¹¤á¤é¤ì¤Æ¤â¡¢Åö¶É¤ò»É·ã¤·¤Ê¤¬¤é¶Ó³¨¤ò½ÐÈÇ¤·¡¢Âç½°¤ËÆÏ¤±¤ëÆ»¤òÍ¥Àè¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆ»¤¬ºÇ½ªÅª¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Îµ¤¹ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢²ÎËû¤ÏÂçÀ®¤Ç¤¤¿¡£¤½¤¦¤Ï¤¤¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£
