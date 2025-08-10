ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£¤³¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤â¡¢Ê¬¤«¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤«¤â¡ª¡©ÁáÂ®Àµ²ò¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¢ö

Q.¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¤É¤³¡©

¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¡¢´ØÀ¾ÃÏÊý¤Ë¤¢¤ë¡¢¸©Ä£½êºßÃÏ¤¬»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¹ñºÝÅª¤Ê¹ÁÄ®¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤âÍ­Ì¾¤Ç¤¹¡£

¤³¤ÎÃÏ¿Þ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢¤É¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©

 

Answer

Àµ²ò¤Ï¡ÖÊ¼¸Ë¸©¡×

¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ç¤¢¤ë¿À¸Í»ÔÆâ¤Ï¡¢»°¥ÎµÜ±Ø¼þÊÕ¤ÎÃæ²Ú³¹¤ä¡¢ËÌÌî°Û¿Í´Û³¹¤¬Í­Ì¾¤Ç¤¹¤è¤Í¡£

³¤ÊÕ¤ÎÉ÷·Ê¤¬¹­¤¬¤ë¿À¸Í¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢¹âµéÅ¹¤ä¿À¸ÍµíÀìÌç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥­¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤É¤Î¡¢ÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤¬´Ñ¸÷µÒ¤Ë¿Íµ¤¤Ç¤¹♡

