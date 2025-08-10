正しいインパクトはどっち？パターの距離感&方向性を高めるポイントとは
短い距離も1打は1打！3パットしない、1パットを増やすことでスコアアップ！
女子プロからのパッティング上達のヒントで、グリーン上でのムダな1打をなくそう。
右手を使いすぎてしまう人にオススメ
フェースの向きと左手のひらをそろえて打つ！
パンチが入るミスがなくなり距離感と方向性がアップ！
ストローク中に右手を使えば使うほど、フェース面がブレやすい。とくに右利きの人は、器用な右手を使いすぎて手首をコネたり、インパクトでパンチが入ったりして、大きなミスを招きがちです。
これを防ぐために、私はドライバーなどのショットと同じように、左手のリードを重視。フェースの向きと左手のひらの向きをそろえて打ちます。こうして左手主導でストロークを行なうと、狙ったラインにボールを乗せやすくなりますよ。一体感を高めて握る
右手は添えるだけで力を入れない。ドライバーなどはインターロッキング、パターはオーバーラッピングで握っている左手主導のストローク
左手1本の練習で正しい感覚をつかんだら、右手を添えて打つ。左手主導なら、右手の余計な動きを防止できる右手を使うとフェース面がブレてしまう
ドライバーなどはボールを遠くに飛ばすために右手の力が必要だが、パターは力を入れなくてもOK
いかがでしたか？ パッティングでも「左手リード」を意識してミス減少に繋げましょう。
清本美波
●きよもと・みなみ / 2005年生まれ、愛知県出身。153cm。23年のプロテストをトップで合格。QT（予選会）を突破し、25年レギュラーツアー前半戦の出場権を獲得。ジェイテクト所属。
構成=岡田豪太、小山俊正
写真=田中宏幸