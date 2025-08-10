¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡ÛÁ´¹ñÍ¥¾¡71²ó¤ÎÌ¾Ìç¹»¤Ï¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÅªÌ¾¾¤ÎÂ¾³¦¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤Î¤«¡¡ºù²Ö³Ø±à¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤À©ÇÆ¤ÎÉñÂæÎ¢
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ºù²Ö³Ø±à¡¦ÃÝÆâ¡Êº¸¡¢±¦¤ÏÔ¢Éð²ÑÎù¡Ë¡¡photo by Kato Yoshio
Á°ÊÔ¡§¿·À¸¡¦ºù²Ö³Ø±à¤¬Ä©¤ó¤À¸Ê¤È¤ÎÀï¤¤
º£²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç£´Ç¯¤Ö¤ê¤ËÇÆ¸¢¤òÃ¥´Ô¤·¤¿ºù²Ö³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¡£ÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë»Ë¤ËÂ¿Âç¤Ê¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¥«¥ê¥¹¥ÞÅªÌ¾¾¡¦°æ¾åâÃ°ì¤¬ºòÇ¯Ëö¤ËÂ¾³¦¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ×¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤¥³¡¼¥Á¿Ø¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤Ï¤¤¤¨Â¿´¶¤Ê¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë»îÎý¤â......¡£
Ì¾ÌçÃæ¤ÎÌ¾Ìç¤Ï¡¢¸Ê¤È¤¤¤«¤ËÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¡ÚÌäÅúÌµÍÑ¤Î¼ÂÀÓ¤È¶áÇ¯¤Î¾õ¶·¡Û
¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾ù¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢°¦ÃÎ¡¦ºù²Ö³Ø±à¹â¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Î¥³¡¼¥Á¡¢Çò·Ä²Ö¡Ê¥Ú¥¯¡¦¥¥ç¥ó¥Õ¥¡¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤½¤ì¤Ï¡¢£··î27Æü¤«¤é£¸·î£±Æü¤Þ¤Ç²¬»³¸©¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡ÊÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ï·ë¼Â¤¹¤ë¡£26²óÌÜ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í¥¾¡¡¢Æ±¹»¤È¤·¤Æ¤Ï¹ñÂÎ¡Ê¸½¡¦¹ñ¥¹¥Ý¡Ë¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤ò´Þ¤á¤¿Á´¹ñÀ©ÇÆ¤Î²ó¿ô¤ò¡Ö72¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¹â¹»½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë³¦¤ÎÌ¾Ìç¤¬¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä¤½¤Î¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¤À¤±¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í¥¾¡¤ÏÃ±¤Ë¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤ï¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤à¤·¤í¤¤¤¯¤Ä¤â¤Îº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºù²Ö³Ø±à¤Ï1986Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½éÍ¥¾¡°ÊÍè¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ÎÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á´¹ñÀ©ÇÆ¤Î²ó¿ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿Æ±¹»¤¬¡ÖÌ¾Ìç¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æµó¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·Ä¾¶á¤Î£³Ç¯¡½¡½2022Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Ç¤½¤ÎÁ°Îã¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¤½¤Î´Ö¡¢2022Ç¯¤Î¹ñÂÎ¤³¤½¡Ö°¦ÃÎ¸©¾¯Ç¯½÷»Ò¡×¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç¤â3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤à¤í¤óËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÁª¼ê¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë³ØÀ¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡££³Ç¯Ï¢Â³¤ÇÍ¥¾¡¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤À¡£¤·¤«¤·2022Ç¯°Ê¹ß¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤È¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Ë¸Â¤ì¤Ð¡¢2023Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç·è¾¡Àï¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë°Ê³°¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÂç²ñ¤Ç¤â¥á¥¤¥ó¥³¡¼¥È¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á½à·è¾¡°Ê¾å¤Ë¤µ¤¨¾¡¤Á¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹â¹»½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¿ºù²Ö³Ø±à¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢°æ¾åâÃ°ì¡¦Á°¥³¡¼¥Á¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°æ¾å¥³¡¼¥Á¤Ïºù²Ö³Ø±à¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶áÇ¯¤ÎÆüËÜ½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È³¦¤ÎÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£7·î¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î郄ÅÄ¿¿´õ¤äÅÏ²ÅÉßÍèÌ´¡¢ÇÏ±»¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÆ±Âç²ñ¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿ÅÄÃæ¤³¤³¤í¤ò°é¤Æ¾å¤²¤¿Ì¾¾¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î°æ¾å¥³¡¼¥Á¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤¬¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä³ú¤ß¹ç¤ï¤º¡¢¡ÖÌ¾Ìç¡¦ºù²Ö¡×¤¬°Å°Ç¤Ø¤ÈÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°æ¾å¥³¡¼¥Á¤¬2024Ç¯12·î31Æü¤ËÀÂµî¤µ¤ì¤¿¡£µýÇ¯78¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¼çÎÏ¤Õ¤¿¤ê¤ÎÂç¥±¥¬¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤¿Æñ¶É¡Û
¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢Çò¥³¡¼¥Á¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¡¡photo by Kato Yoshio
¡¡¤³¤ì¤Çºù²Ö³Ø±à¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë°Ç¤Ø¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡½¡½Â¿¤¯¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó¤¬¤½¤¦Í½ÁÛ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï°æ¾å¡¦Á°¥³¡¼¥Á¤¬ÀÂµî¤µ¤ì¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¡¢·àÅª¤ËÍ¥¾¡¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö°æ¾åÀèÀ¸¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê»×¤¤¤¬¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ïµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë£²Ç¯À¸¤ÎÃÝÆâ¤ß¤ä¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ïµ¤»ý¤Á¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áòµ·¤ÇºÇ´ü¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤È¤¤ËºÆ¤ÓÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¸À¤¦¡£Ì¾Ìç¥Á¡¼¥à¤Î¡¢¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥³¡¼¥È¤òÎ¥¤ì¤ì¤ÐÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸¤Ç¤¢¤ë¡£²¸»Õ¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Ï´ÊÃ±¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬¤¤¤Æ¡¢¥³¡¼¥Á¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤â¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤í¤¤¤íÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤òÀ°Íý¤·¤Æ¡¢°æ¾åÀèÀ¸¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤ª¤¦¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÃÝÆâ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿ßÀÅÄ¤Ê¤Ê¤Î¡Ê£³Ç¯¡Ë¤âÆ±¤¸»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤ë¡£
¡ÖÉÔ°Â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç......¥¥ç¥ó¤µ¤ó¡ÊÇò¥³¡¼¥Á¡Ë¤ä¡Ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤Îº´Æ£¡Ë¤Ò¤«¤ë¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´°÷¤ÇÀ¼³Ý¤±¹ç¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í¥¾¡¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤¬¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¶ìÆñ¤Ï¤Ê¤ª¤âÂ³¤¯¡£
¡¡£²·î¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Åì³¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¿·¿ÍÂç²ñ¤ä¡¢£³·î¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥«¥Ã¥×Àï¡ÖÁ´´ØÀ¾¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÂç²ñ¡×¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î´ôÉì½÷»Ò¡Ê´ôÉì¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¼¡¤ËÈà½÷¤¿¤Á¤ò½±¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶âß·°É¤È¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÃªÁÒ¼·ºÚ»Ò¡Ê¤È¤â¤Ë£³Ç¯¡Ë¤¬¡¢½ÕÀè¤Ë¤½¤í¤Ã¤ÆÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ÅöÁ³¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÃªÁÒ¡¢¶âß·¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ÃªÁÒ¡¢¶âß·¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´³Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥Á¡¼¥à¤Îºî¤êÄ¾¤·¤«¤é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Çò¥³¡¼¥Á¤Ï¤½¤¦Ç§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Ë·Ð¸³ËÉÙ¤Ê°æ¾å¡¦Á°¥³¡¼¥Á¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¼çÎÏ¤Õ¤¿¤ê¤ÎÎ¥Ã¦¤«¤éÃ»´ü´Ö¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¤ä¤µ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·Çò¥³¡¼¥Á¤ÏÊì¹»¤Ç¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤Æ¤Þ¤À£²Ç¯¡£ºù²Ö³Ø±à¤òÂ´¶È¸å¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢W¥ê¡¼¥°¤Ç8¥·¡¼¥º¥ó¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£»Ù¤¨¤ëº´Æ£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤âÇò¥³¡¼¥Á¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊì¹»¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢W¥ê¡¼¥°¤Î¸µÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£Èà½÷¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¥ã¥ê¥¢¤â¤Þ¤¿¾¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê"¼ã¤¤"¥³¡¼¥Á¤¿¤Á¤¬¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÅªÌ¾¾¤ò¼º¤Ã¤¿Ì¾Ìç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢¤·¤«¤âÆÍÁ³¤ÎÉé½ý¤Ç¼çÎÏ¤¬¤Õ¤¿¤ê¤âÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢º®Íð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊì¹»¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢Æ¨¤²½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Öºù²Ö³Ø±à¤ÏËÜÅö¤Ë°ÎÂç¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢»ä¤âº´Æ£¤â¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬Á´Á³¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢°æ¾åÀèÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À»ä¤¿¤Á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¡¢¾ðÇ®¤Ç»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢Áª¼ê¤È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ËÀ¿¿´À¿°Õ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤Ä¤Å¤¯