あの、人気俳優の“声”を大絶賛「やっぱバケモン」「俳優さんが声優さんをしたパターンで1位」
歌手でタレント・あのが5日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)に出演。俳優・神木隆之介の“声”について熱弁した。
○「声の使い方がすっごい上手」「お芝居のときの発声の仕方と違う」
この日の放送では、映画の歴代興行収入ランキングの話題に。神木は、トップ10にランクインしている『千と千尋の神隠し』、『君の名は。』、『ハウルの動く城』の3作品に、声優として参加しており、あのは、「ホント? すごくない? 神木くんってやっぱバケモンだな。すごいな」と称賛。「神木隆之介さんは、お芝居もとってもお上手だけど、声の仕事も本当に上手じゃん。すごいよね」と続け、「『君の名は。』とか、うまいとか言うのも失礼なレベルで、普通に声優さんだもんね」と感心しきりだった。
また、KDDIのCM「大阪・関西万博『未来、あるいとく?』編」で、神木と共演したあの。同CMでは、アバターとなった2人も登場するが、「声だけを録りますっていうのを、2人でやった」と振り返りつつ、「やっぱり声の使い方がすっごい上手」と回顧。神木の仕事っぷりを間近で体感し、「お芝居のときの発声の仕方と、キャラクターになったときの発声の仕方がまったく違う」と感嘆しながら、「もうこれは、俳優さんが声優さんをしたパターンで1位でしょ? ホントにうますぎて……」と語っていた。
なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。
【編集部MEMO】
2023年4月にスタートした『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』。ラインナップ発表会見に出席したあのは、「しゃべるのがつたないほうなんですけど、それ(そんな自分がパーソナリティを務めること)もまた新しい試みだなと思うのでありがたいです」と心境を述べ、番組ゲストに迎えたい人を聞かれると、「願望は本田圭佑さん」「言ってることがすごくデカくてカッコいい。完璧なのに抜けてるというか、お茶目だからすごくかわいらしくて、お話してみたいです」と目を輝かせていた。
