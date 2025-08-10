¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥ºKANON¡¡Æ´¤ì¤Î²Î¼ê¤È¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Þ¤µ¤«¡Ö¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×ÎÞ
¡¡½÷À4¿ÍÁÈ¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×¤ÎKANON¡Ê23¡Ë¤¬9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Öwith¡¡MUSIC¡×¡ÊÅÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ´¤ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ´¤ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿KANON¤Ï¡Ö3ºÐ¤«4ºÐ¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤Ë¸öÅÄÐÔÌ¤¤µ¤ó¤Ë¥¹¥´¤¯Ì¥Î»¤µ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸öÅÄ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤½¤ì¤Ç¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸öÅÄ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤È¡Öº£Ç¯¤Î5·î¤ËÃæ¹ñ¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Ï¡ÖÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç½ÐÈÖ¤¬Á°¸å¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶öÁ³¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡Ö¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤Î¤¢¤Þ¤ê¡ÖÎÞ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ÎVTR¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÂÐÌÌ¤·¤ÆÎÞ¤òÎ®¤¹KANON¤ò¸öÅÄ¤¬Í¥¤·¤¯Êú¤¤·¤á¡¢Æ¬¤ò¤Ê¤Ç¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡KANON¤Ï¡Ö¡ÊÆ¬¤ò¡ËÀö¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£