Èþ½÷¥Ü¥¯¥µ¡¼¡¦ÎëÌÚ¤Ê¤Ê»Ò¡¢¤Þ¤µ¤«¾ì½ê¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡Ö°Õ³°¤È»÷¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼Â¿¿ô
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦½÷»Ò¥ß¥Ë¥Þ¥àµé¤Î¸µÆüËÜ²¦¼Ô¡¦ÎëÌÚ¤Ê¤Ê»Ò¤¬£·Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥¤¥¹Î¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª¾ë¤¬¹©»öÃæ¤Ç¸«³Ø¤¹¤ë¤È¤¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑµÁÌ³¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÈï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Õ³°¤È»÷¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤ë¼Ì¿¿¤äÇîÊª´Û¤òÇØ¤Ë¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤ÉÊ£¿ôËç¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤ª¾ë¤È¤«ÇîÊª´Û¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¹Ô¤±¤¿¤Î´ò¤·¤¤¡×¤ÈÎ¹¤Î´¶ÁÛ¤òÅº¤¨¤ÆÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤á¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£