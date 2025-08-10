¾®´ØÍµÂÀ¤¬Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¸ì¤ë¡ÖÄË¤ß¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¡×¡¡80Ç¯³¤¤ËÌ²¤ëµìÆüËÜ·³¡ÈÈá·à¤ÎÆÃ¹¶µ¡¡É¤ò¼èºà
80Ç¯³¤¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿µìÆüËÜ·³¤ÎÈô¹Ôµ¡¤òÈ¯¸«¡£
ÇÐÍ¥¡¦¾®´ØÍµÂÀ¤¬TBS/JNN¤ÎÀï¸å80Ç¯ÆÃÈÖ¡Ö¤Ê¤¼·¯¤ÏÀïÁè¤Ë?¡×¡Ê8·î14Æü¤è¤ë10»þÊüÁ÷¡Ë¤Î¼èºà¤Ç¤³¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÀï»à¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼ã¼Ô¤¬¡¢¡È±ÑÍº¡É¤È¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤¢¤ë¡ÈÌµËÅ¤ÊºîÀï¡É¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡¢Èá·à¤Î¡ÈÆÃ¹¶¡É¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà¤ò·Ð¤Æ´¶¤¸¤¿¡ÖÊ¿ÏÂ¡×¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¾®´ØÍµÂÀ¤¬¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¼èºà¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï
ÇÐÍ¥¡¦¾®´ØÍµÂÀ¤µ¤ó
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¶µ²Ê½ñ¤È¤«¡¢¿Æ¤«¤é¤â¡ØÆÃ¹¶Ââ¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤È¤«¡¢Ê¸¾Ï¤Ç¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿Êý¤«¤é¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢·³´ðÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÄË¤ß¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¡Ø¼«Ê¬¤´¤È¡Ù¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾×·â¤Ï¤¹¤´¤¯º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¼«¿È¤Î¡ØÊ¿ÏÂ¡Ù¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï
¡ÖÀï»þÃæ¤Î·Ê¿§¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë·Ê¿§¤È¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤À¤±¤ÉËÜÅö¤ËÁ´¤¯°ã¤Ã¤Æ¡£µã¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¶õ½±·ÙÊó¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ã¯¤«¤òË´¤¯¤¹¿´¤ÎÄË¤ß¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ó¤ÊËèÆü¤ÏÁÛÁü¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤¦¤¤¤¦³Ð¸ç¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½º£¤Î¡ØÊ¿ÏÂ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯ÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤Ïº£Ç¯30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë¤³¤Î30ºÐ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Åö»þ¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤±¤ë¡¢Åö»þ¤ÎÄË¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢80Âå¸åÈ¾¡¢90Âå¤ÎÊý¡¹¡£
¡¡
¤ä¤Ï¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¡¹¤«¤éÄ¾ÀÜ¤ªÏÃÊ¹¤¯¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÏÃ¤«¤é¤Ç¤âÄË¤ß¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¿¤È¤Ê¤¯¤·¤«ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ì¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£
·«¤êÊÖ¤·¤¿¤é¡¢²¿¤â³Ø¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤ä¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¡¹¤ÎÌ¿¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤Ê¤È¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡×