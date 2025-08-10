¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡ÙÂè4ÏÃ¡¡¡ÈÆÁ½Å¡É¾¾ËÜ½á¡¢Æâ²Ê°å¡È¼¯»³¡ÉÀ¶¿å¿ÒÌé¤Ë°Õ³°¤Ê¿ÇÎÅÊý¿Ë¤òÄó°Æ
¡¡¾¾ËÜ½á¼ç±é¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË21»þ¡Ë¤ÎÂè4ÏÃ¤¬10Æü¤Îº£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆÁ½Å¡Ê¾¾ËÜ½á¡Ë¤Ï¼¯»³¡ÊÀ¶¿å¿ÒÌé¡Ë¤Ë¤¢¤ëÄó°Æ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë
¡¡ÉÙ»Î²°¥«¥Ä¥Ò¥È¤ÎÌ¡²è¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ ÆÁ½Å¹¸¤ÎÌä¿Ç¡Ù¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë19ÈÖÌÜ¤Î¿·ÎÎ°è¤Ç¤¢¤ëÁí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¿·¤·¤¤¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó°åÎÅ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¾¾ËÜ±é¤¸¤ëµû¸×Áí¹çÉÂ±¡¤ÎÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¡¦ÆÁ½Å¹¸¤¬¡ÖÌä¿Ç¡×¤òÄÌ¤·¤ÆÉÂµ¤¤ò¿Ç¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´µ¼Ô¤Î¿´¤äÀ¸³èÇØ·Ê¤Ê¤É¤«¤é¡ÖºÇÁ±¡×¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢À¸¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤â¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£Âè4ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ÇÅüÇ¢ÉÂ¤¬È¯³Ð¤·¤¿°Â¾ë¹ÌÂÀ¡ÊÉÍÌî¸¬ÂÀ¡Ë¤Ï¡¢ºÊ¡¦ÁáÃÒ¡ÊÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ë¤ËÉÕ¤Åº¤ï¤ì¤ÆÆâ²Ê¤ËÄÌ±¡Ãæ¡£¿©»ö´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¡¢Ëè²óÉÂ±¡¤Ë¤âÉÕ¤Åº¤¦¤Ê¤É¡¢É×¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿ÁáÃÒ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢È¾Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢¹ÌÂÀ¤Î¸¡ºº·ë²Ì¤Ï°ì¸þ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¹ÌÂÀ¤Ï¤É¤³¤«¤Ò¤È»ö¤Î¤è¤¦¤Ç¼£ÎÅ¤Ë¾Ã¶ËÅª¤À¡£¥¤¥é¥¤¥é¤¬Êç¤ëÁáÃÒ¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼ç¼£°å¤Î¼¯»³¡ÊÀ¶¿å¿ÒÌé¡Ë¤Î»ØÆ³¤¬°¤¤¤ÈÉÂ±¡¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÌÌÅÝ¤´¤È¤¬Âç·ù¤¤¤Ê¼¯»³¤Ï¡È¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤ÎÉ¾²Á¤ò²¼¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡É¤È¡¢°Â¾ëÉ×ÉØ¤Î¿Ç»¡¤òÁí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤Ë´ÝÅê¤²¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿ÆÁ½Å¤Ï¡ÈÉ×¤Î¹ÌÂÀ¤ò¼¯»³¤¬¿Ç¤Æ¡¢ºÊ¤ÎÁáÃÒ¤òÂìÌî¡Ê¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ë¤¬¿Ç¤ë¡É¤È¤¤¤¦¿ÇÎÅÊý¿Ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÂìÌî¤Ï¤É¤³¤«Áí¹ç¿ÇÎÅ°å¤ò¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¼¯»³¤ÈÈ¿¤ê¤¬¹ç¤ï¤º¸À¤¤Áè¤¤¤Ë¡£°ìÊý¡¢°Â¾ëÉ×ÉØ¤Î´Ö¤Î¹Â¤â¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£
¡¡ÆüÍË·à¾ì¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤ÏTBS·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË21»þÊüÁ÷¡£
