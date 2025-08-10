乃木坂46・川崎桜、私服姿に称賛の声「ワンピース可愛い」「お姫様すぎる」
乃木坂46の川崎桜が8日、自身のインスタグラムを更新し、私服のワンピース姿を公開。清楚で可憐な雰囲気の1枚に、ファンから称賛の声が寄せられている。
【写真】乃木坂46・川崎桜、白ワンピの私服姿に反響 「マジで美人すぎる」「大人可愛い」
川崎は「#さくのふく」とハッシュタグを添え、屋外で撮影された私服ショットを披露。淡いブルーのロングワンピースに肩のフリルがあしらわれたデザインで、柔らかな笑みを浮かべている。
投稿を見たファンからは、「ワンピース可愛すぎる」「めちゃくちゃ似合ってて可愛い」「ガチでお姫様すぎる！」「これが私服てのがヤバい」といったコメントが集まっている。
※川崎桜の崎は正式には「たつさき」
引用：「川崎桜」インスタグラム（＠sakurakawasaki.official）
