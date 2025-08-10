巨人のファーム選手の今を伝える「Ｆｒｏｍ Ｇ」。第１２回はドミニカ共和国出身の育成新外国人、フランシス・グズマン投手（１８）。グズマンは最速１５０キロ超のサウスポー。６月に球団が同国で実施したトライアウトで選抜、発掘された原石が、ジャパニーズドリームをつかむための意気込みを語った。（取材・構成＝小島 和之）

プロ経験のない異色の１８歳が巨人に入団した。グズマンは身長１８９センチで細身ながら、長い手足と柔軟性を生かしたフォームから最速９４マイル（約１５１・３キロ）を繰り出す左腕。曲がりの大きいスライダー、スプリット、シンカーを操る。

「球速と三振を取れることが一番良いところ。レベルの高い野球ができることが（日本を選んだ）一番の理由。一日一日、全力を尽くして練習に取り組んで、一日でも早く支配下を目指したい」

憧れは史上最速１０５・８マイル（約１７０・３キロ）を誇るチャプマン（Ｒソックス）。投球フォームも参考にしているという。

「（チャプマンは自分が）子どもの頃から有名。スピードやフォームに憧れていて、フォームはイメージして投げるようにしています。もちろんスピードも同じように上げていきたいけど、とりあえず１００マイル（約１６０・９キロ）まではいきたい」

高い身体能力は、自然豊かな環境で育った幼少期に培われた。

「よく山を登ったり、走り回ったりする遊びをしていました。そういうのもあって足腰に力がついたのかも。入ってはいけない畑に遊び感覚で入ってしまって、走り回っていたら持ち主に叩かれたこともありました（笑）」

来日に際し、母・アンジェラさんら家族からは「すごい選手になったとしても今まで通りに。（人として）変わってはいけない」と助言をもらった。愛する家族に恩返しするためにも、日本で成功をつかむ覚悟だ。

「日本で一番良い投手を目指して。１軍に行ってお金を稼いで、まずは両親に家を建ててあげて、もう少し安定した生活をさせてあげたいです」

◆フランシス・グズマン（Ｆｒａｎｃｉｓ Ｇｕｚｍａｎ）２００６年１２月３０日、ドミニカ共和国生まれ。１８歳。エリアス・ロドリゲス高出身。プロ経験なし。１８９センチ、９０キロ。左投左打。