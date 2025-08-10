JR東京駅にクラフトクッキーブランド「東京ばにゃ奈クッキーズ」誕生。お土産＆手土産にぴったり

｢東京ばな奈ワールド」 と「CHOCOLATE Inc.」が共同開発した新クラフトクッキーブランド「東京ばにゃ奈クッキーズ」が、2025年7月17日にJR東京駅構内にオープンしました。

主役は、かわいいのにちょっとドジな個性あふれる新キャラクター「ばにゃ奈」たち。お土産に大活躍しそうです。

ゆるかわいいネコの表情に癒される...

「NEKOTOKYO」という街に、甘いものを食べすぎてまんまるになってしまったキュートなネコたちが暮らしています。どの子も食いしん坊で、キャットタワーで過ごすのが日課です。

●舞台は東京駅！「ばにゃ奈たち」の物語が始まっていきます

店舗はJR東京駅構内にあり、旅行の際や帰省時などに立ち寄りやすいのが魅力。「お菓子とキャラクターの融合」をテーマにしていて、ばにゃ奈たちの物語とリンクしたかわいらしい世界観が広がります。

キャラクターの企画・プロデュースを数多く手掛ける「CHOCOLATE Inc.」との共同開発で誕生した本ブランド。東京ばな奈のシンボルマークがネコのしっぽのように見えることから、ぷっくりとかわいいクッキーが作られました。

北海道産発酵バターや小麦、砂糖など厳選素材を使用して作られるクッキーは、ばにゃ奈のしっぽ型でとてもキュート。さくほろ食感でくちどけが良く、素材の豊かな香りを楽しめます。

ラインアップ

東京ばにゃ奈クッキーズは全6種類あり、それぞれのフレーバーのイメージに合わせたネコのキャラクターがデザインされています。ミニボックスからギフトボックスまであり、用途によって選ぶことができますよ。

・バナナバター味（3枚入 500円）

キャラクターネームは「ばにゃ奈」。生地に北海道産発酵バターとバナナが練り込んであり、やさしい甘さを楽しめるクッキーです。

・メープルラテ味（3枚入 500円）

キャラクターネームは「ラテ」。カナダ産のメープルシュガーと練乳パウダーが練り込まれていて、芳醇なクッキーです。

・トマトチーズ味（3枚入 500円）

キャラクターネームは「ナポリ」。3種のスパイスと、トマト、チーズがおいしいクッキー。ピザのような味わいで、甘いものが苦手な人にもおすすめです。

・梅バター味（3枚入 500円）

キャラクターネームは「うめ」。梅と北海道産発酵バター、隠し味にシソを加えた斬新なクッキーです。甘酸っぱさとバターの風味が絶妙ですよ。

・宇治抹茶あずきバター味（3枚入 500円）

キャラクターネームは「まっちゃ」。京都宇治の老舗茶舗「矢野園」の宇治抹茶と、北海道産の小豆を合わせたクッキーです。宇治金時のような味わいで、年配の方にもおすすめのフレーバーですよ。

・黒ごまバター味（3枚入 500円）

キャラクターネームは「ごま」。炒って風味を引き立てたごまをたっぷりと使用したクッキーです。香ばしく、ごまのおいしさをガツンと感じられます。

※1箱買うごとにキャラクターステッカーが1枚ついてきます。（絵柄はランダム）

●詰合せだけのスペシャルパッケージも！

・ねこさんボックス（9枚入1620円）

走るばにゃ奈のイラストが描かれたボックスには、3種類のクッキーが。バナナバター味、メープルラテ味、トマトチーズ味が各3枚ずつ入っています。

ちょこんと並ぶネコたちの姿がとても愛らしいですよ。

※1箱買うごとにキャラクターステッカーが3枚ついきます。（絵柄はランダム）

・大集合ボックス（18枚入 3240円）

ばにゃ奈たちが暮らす街がデザインされたギフトボックス。東京のお土産や、贈り物にぴったりです。

バナナバター味、メープルラテ味、トマトチーズ味、梅バター味、宇治抹茶あずきバター味、黒ごまバター味が各3枚ずつ入っています。

※スペシャルステッカーが1枚ついてきます

●金土日祝だけのホリデー限定商品も登場！

金土日祝日だけしか販売されない「ビッグソフトクッキー チャンクル」も注目。バナナキャラメル味で、しっとりソフトな食感が特徴です。

ミルクチョコ、キャラメルチョコ、ホワイトチョコの3つチョコがゴロっと入っています。キャラクターネームは「チャンクル」。チョコと同じく3色の毛色がかわいいですよ。

※金土日祝だけの限定販売

※配送不可

※1箱買うごとにキャラクターステッカーが1枚ついてきます。（絵柄はランダム）

●ばにゃ奈たちのステッカーがついてくる！

商品を購入すると、ばにゃ奈たちのステッカーがもらえます。推しのネコのステッカーがもらえたらラッキーですね。

※スペシャルステッカー以外、柄はランダム

※時期により柄は、一部変更の場合あり

●「東京ばにゃ奈クッキーズ」とは

「東京ばな奈」の世界観をさらに広げた新キャラクターブランド。厳選素材で作られるクッキーと、ネコたちのかわいい姿が楽しめます。

見た目はかわいいのに、味は本格的。まだ出会ったことのない、新しいフレーバーのクッキーが味わえるのも魅力です。

●JR東京駅構内に1号店が誕生！

東京ばにゃ奈クッキーズ JR東京駅店

〒100-0005

東京都千代田区丸の内1丁目9-1

JR東京駅 八重洲中央口改札 内

営業時間 6:30〜21:30

※休業日、営業時間は東京駅施設に準ずる

（C）GRAPESTONE/CHOCOLATE

【参考】

●東京ばにゃ奈クッキーズ

公式HP https://www.tokyobanana.jp/products/banyana.html

公式Instagram https://www.instagram.com/tokyobanyana/

●東京ばな奈

公式X https://x.com/tokyobanana1991/

公式Instagram https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/