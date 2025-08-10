◇女子プロゴルフツアー 北海道ｍｅｉｊｉカップ 第２日（９日、北海道・札幌国際ＣＣ島松Ｃ＝６６４２ヤード、パー７２）

２１歳ルーキーの都玲華（大東建託）は第２ラウンド（Ｒ）を７位で出て５バーディー、４ボギーの７１で回り、通算４アンダーで首位と５打差の１５位につけた。

１番は第１打を左の林に曲げてボギー発進。６番、７番で連続バーディーを奪った直後の８番に３パットでスコアを落とした。さらに、１０番で伸ばした後にボギーをたたき「バーディーを取った後にすぐもったいないボギーを打って、逆バウンスバックをしちゃった」と反省した。

前々週の大東建託・いい部屋ネットレディス（１６位）の最終日から、パッティング時に胸を張ってアドレスするように変更した。１０番は５メートル、最終１８番は３メートルを沈めてバーディーを決め「だんだん良くなった。いい感じで打ててます」と手応えを語った。

８日の第１Ｒは悪天候のためサスペンデッドとなった。足早にゴルフ場から帰った後、お風呂で１時間ほど湯船につかった。「長風呂派なんです。一昨日（７日）は２時間。多い時は３時間は入る。動画を見たりしてゆっくり過ごしてます」。リラックスしながら熱戦の疲れを癒やし、コンディションは上々だ。

首位と５打差で最終日に臨む。初優勝に向けて「もったいないミスをしなければまだ可能性はある。バーディーをしっかり取って、ボギーを減らして、少しでも上で終わりたい」と力を込めた。