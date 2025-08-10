巨人のファーム選手の今を伝える「Ｆｒｏｍ Ｇ」。第１２回はドミニカ共和国出身の育成新外国人、クリスチャン・フェリス内野手（２２）。フェリスは、２７年からセ・リーグでも導入が決まったＤＨ制でチャンスをつかむ可能性のある左の大砲候補。６月に球団が同国で実施したトライアウトで選抜、発掘された原石が、ジャパニーズドリームをつかむための意気込みを語った。（取材・構成＝小島 和之）

フェリスの武器は身長２００センチ、球団史上最重量となる１２７キロの恵まれた肉体から生み出すパワフルな打撃。粗削りな部分はあるものの、ブルージェイズのマイナー１Ａに在籍した昨季は１３８メートルの特大弾や打球速度１８５キロの超速弾を放ち、過去には１４０メートルの本塁打も記録するなどパワーは本物だ。

「長打力、パワーがあることが魅力。日本の文化、言葉や野球のやり方を覚えて、少しずつレベルアップして支配下を目指したい」

今月４日には、２７年からセ・リーグでもＤＨ制が採用されることが決定。打撃に秀でた選手を起用できるメリットがあり、今後の成長次第ではフェリスもＤＨ枠を争う一人となる可能性を秘める。

「自分にとって（出場の）チャンスが増えるということ。日本に来て、活躍できるチャンスが増えたと感じています」

幼少期から身長が高く、バスケと野球の二刀流だった時期もあったという。

「母親が（身長が）大きいから、その遺伝子でそのまま大きくなっちゃった感じ（笑）。バスケは１０歳から始めて１３歳ぐらいまで。身長を生かしたいい選手だったんですけど、母親から『男の子だったら野球選手になってほしい』と勧められた。最終的には自分で野球をしようと決めました」

愛称は「ザ・リーダー」。持ち前の行動力と前向きな性格で、チームにいち早く溶け込むつもりだ。

「子供の時からリーダーシップを取って、仲間を引っ張るような感じだったので、『リーダー』と呼ばれていました。明るい性格が自分の一番いいところだと思うので、何とかチームになじんでいきたい」

憧れはカブスなどでプレーした外野手で、２３年に現役を引退したデクスター・ファウラー氏。メジャー通算１２７本塁打、１４９盗塁で、１６年のワールドシリーズ第７戦では、史上初の先頭打者弾を放ったリードオフマンだ。

「自分と同じような長打力のあるプレースタイルで、子供の頃からスイングをまねしていました。トロントでプレーしていた時に初めて知り合って、そこから憧れの選手になりました」

米国とは異なる日本の野球を学ぶことをチャンスと捉え、飛躍へとつなげていく。

「ベースボールと野球の違いを勉強したいと思って（日本に）来た。日本のレベルは米国のように高いし、野球に対する取り組みの姿勢が素晴らしい。とにかくホームランを目指して、一生懸命にバットを振りたい」

◆クリスチャン・フェリス（Ｃｒｉｓｔｉａｎ Ｆｅｌｉｚ）２００２年９月７日、ドミニカ共和国生まれ。２２歳。フアナ・デ・アルコ高出身。２１年から２３年まで米ブルージェイズルーキーリーグ、２４年は同１Ａでプレー。マイナー通算１９５試合、打率２割１分、２８本塁打、９７打点。２００センチ、１２７キロ。左投左打。