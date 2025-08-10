ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

足を優しく包み込むリカバリーサンダル【ウーフォス】で快適な一歩を毎日に！Amazonで販売中！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


競技用シューズの構造は、より前へ蹴り出せるよう反発力を高めるデザインを採用している。革新的デザインのOOfoam はその反対のアプローチにより、快適さとエネルギー吸収にフォーカスし、一歩ごとに37％の衝撃吸収が可能。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


独自のOOfoam素材が歩行時の衝撃を37％軽減し、足裏・膝・腰への負担を和らげる設計が特徴となっている。

→【アイテム詳細を見る】

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


人間工学に基づいたフットベッドが土踏まずをしっかり支え、足を包み込むような履き心地を実現している。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


軽量かつ耐水性のある合成ゴムソールを採用しており、日常使いから室内履き、リカバリー用途まで幅広く活躍する。

→【アイテム詳細を見る】

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


スリップオンタイプのシンプルなデザインながらも、長時間履いても疲れにくいと評判の高い快適性を誇っている。