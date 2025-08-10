◆パ・リーグ ソフトバンク４―１日本ハム（９日・みずほペイペイドーム）

日本ハムの加藤貴之投手（３３）が９日、ソフトバンク戦（みずほペイペイ）に先発するも、山川、ダウンズに被弾するなど４回途中６安打４失点で５敗目を喫した。チームは２連敗で首位攻防戦の初戦に敗れ、ソフトバンクとのゲーム差を２に広げられた。

打球が左中間に着弾するのを確認すると、加藤貴は、肩を落とした。２―１の４回無死二塁、ダウンズに２ランを許し、痛すぎる２点を献上。１死を奪い、８番・海野を迎えたところで交代を告げられた。「調子自体は悪くなかった。試合をつくることができず、チームに申し訳ない」。首位攻防戦の初戦を任されるも、３回１／３を４失点で５敗目を喫し、言葉をしぼり出した。

前回登板した１日のオリックス戦（京セラＤ）では８回まで無失点も、９回に４点を失い逆転サヨナラ負け。チーム本隊は２度の飛行機遅延に巻き込まれ試合開始の約１時間前に球場入りするドタバタ移動での一戦。先発投手として、前日入りしていた左腕は、「一人で投げ切りたかった。ふがいない。今シーズンで一番悔しかった」とリベンジを誓っていただけに、この日の投球に落胆した。

新庄監督は「バッターのタイミングの外し方がワンパターンでは厳しい。投球フォームで狂わせるような工夫が必要」と改善を求めた。チームは連敗で貯金を２１に減らし、ソフトバンクとの対戦成績は７勝１０敗となった。指揮官から「うちの左のエース」と信頼される３３歳が次戦で必ず借りを返す。（川上 晴輝）

〇…万波は４回１死、海野の右前への打球を素早く捕球し、「ライトゴロ」を成立させた。「チャンスがある打球が来そうだなと思って、いつも以上に狙う姿勢でポジショニングを調整していた」。自慢の強肩で２番手・生田目を救った。

〇…マルティネスは「４番・一塁」で先発し、有原から２本の二塁打を放つなど孤軍奮闘した。「有原投手と対戦するのは難しい。ボールをよく見て、いいスイングをすることを心がけた」と振り返った。