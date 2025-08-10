今日8月10日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」には、中村倫也と清野菜名が参戦！

同じ事務所の先輩・後輩で仲の良い中村と清野は、息の合ったおそろいのポーズで登場。SixTONESの印象について、清野が「仲が良さそうで、いつも楽しそう」と答えると、同じ94年生まれの京本大我は「同世代ですもんね。僕と同い年」と清野の横に並んでドヤ顔を見せるが…メンバーからの思いがけないツッコミで、「ほんと!?」と京本に新たな気付きが!?

中村と清野がSixTONESと予想対決！スタジオで投げて打って走って大暴れ!? 珍プレー連発の1時間！

◆「え!? ウソだろ!?」大好評「そらジローチャレンジ」で大波乱！

日本テレビのお天気キャラクター・そらジローがさまざまな課題に挑戦し、ゲストとSixTONESが「できる？」「できない？」を予想する「そらジローチャレンジ」。正解者には、特上ヒレ定食のご褒美が。ただし正解数に応じてご褒美の量は変化。

1問目は「ドミノ倒しと50m走 勝てる？勝てない？」。予想の参考に、そらジローの挑戦を見守った立会人ペッパーくんがスタジオに登場。聞けば何でも答えてくれるペッパーくんに、SixTONESが振り回される!?

みんなでドミノと競争したり、前回のそらジローチャレンジを思い出しながら正解を導き出そうとする一同。なんと全員同じ答えを予想するが…。「え!? ウソだろ!?」誰も想像しなかった展開に一同大興奮！さらに、「そらジローは三塁からホームインできる？できない？」「アリ地獄から脱出できる？できない？」を予想。中村が「ともジロー」になっちゃう!? 清野はスタジオでナイスバッティング!? ゲストと一緒にSixTONESもやりたい放題、大暴れ！

正解VTRには、そらジローをエスコートする「そらガール」の倉田瑛茉、元侍ジャパン・内川聖一氏も登場。2人のアツい視線を受けながら、そらジローは自分に打ち勝つことができるか？

◆GOスト的 夏の自由研究企画「クイズ！フツーの人がやってみた」

夏休みの自由研究企画「Golden SixTONES」のスタッフが限界突破に挑む！一般の人の限界を調査する「クイズ！フツーの人がやってみた」で、清野チーム（清野、ジェシー、京本、田中）と中村チーム（中村、松村、郄地）に分かれて対決。

進行役は、前回の「動体球児」の初MCで自信をつけた森本慎太郎が再挑戦。今回も最初からエンジン全開の森本を、田中樹が「最後までもちそう？」と不安げに見守るが…。

最初のチャレンジは、「普通の人は24時間でラーメン何杯食べられる？」。ラーメン王国・山形で24時間爆食ツアー。行列ができる山形ご当地ラーメンも続々登場！より近い数字を予想したチームがポイント獲得。勝利チームへのご褒美グルメは、ビブグルマン選出の絶品おにぎり。さらに、「普通の人は24時間でどのくらい歩ける？」を大検証。年始の風物詩「箱根駅伝」のコースで24時間ウォーク…家族の応援にまさかの展開が？見事クイズに正解し、ご褒美グルメをゲットするのはどっちのチーム？

