【19番目のカルテ 第4話】滝野＆鹿山、夫婦の診察担当することに
【モデルプレス＝2025/08/10】嵐の松本潤が主演を務めるTBS系日曜劇場「19番目のカルテ」（毎週日曜よる9時〜）の第4話が、10日に放送される。
【写真】嵐4人、活動休止後にサプライズ集結
本作は、病気を診るだけでなく、心や生活背景をもとに患者にとっての最善を見つけ出し、生き方そのものに手を差し伸べる19番目の新領域・総合診療医を描く新しいヒューマン医療エンターテインメント。
糖尿病の安城耕太（浜野謙太）は内科に通院中。妻の早智（倉科カナ）が食事管理を徹底するも、耕太の検査結果は一向に良くならない。苛立つ早智は「主治医の鹿山（清水尋也）の指導が悪い」と病院にクレームを入れる。
一方鹿山は安城夫婦を総合診療科に丸投げ？徳重（松本潤）は、耕太を鹿山が、早智を滝野（小芝風花）が診ることを提案する。ところが滝野は鹿山と意見が合わず言い争いに。安城夫婦の溝も深まるばかりで…？
◆松本潤主演「19番目のカルテ」
◆「19番目のカルテ」第4話あらすじ
