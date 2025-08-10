歌手のBoA（38）が9日に放送された日本テレビ系「with MUSIC」（土曜後10・00）に出演。2002年にリリースされた代表曲「VALENTI」の秘密を明かした。

13歳だった2000年に「SMエンタテインメント」からデビューし、01年に日本デビューしたBoA。デビュー時は安室奈美恵を始め、倉木麻衣や浜崎あゆみなど日本は女性シンガーブームだった。その中で韓国出身のBoAがミリオンヒットの大ブレイクを果たした。

そこには計算し尽された戦略があったという。当時のプロデューサー・伊藤豪英氏がコメントで「わざと歌いにくい日本語を歌わせて違和感を感じさせることを狙っていた」と明かした。

さらにBoAは02年にリリースした代表曲「VALENTI」の“秘密”を明かした。同曲は「確実にわたしの…」の歌詞から始まるが、事前に伊藤プロデューサーから電話で「BoAって『確実』って言える?」と聞かれていたという。この問いに対して「確実はカクジツに言えないです」と伝えていた。

「今は（確実を）言えてますけど、当時は言えてなかった」とし「ざ行とか、た行とか、やっぱり韓国語にはない発音だった」と当時を振り返った。しかし、いざ歌詞カードを渡されると「確実」の言葉が入っていた。

これに「言えてないのになんでわざわざ『確実』入れてるんですか?」とびっくり。「確実」を歌詞に入れた理由について「それが言えてないBoAの歌声が流れた時に“えっ?”って振り向かれるような戦略だったみたい」と伊藤プロデューサーの思惑があったことを明かした。