プロ野球パ・リーグは9日、各地で3試合が行われました。

首位・ソフトバンクは日本ハムに1点を先制された2回に山川穂高選手のホームランで同点。海野隆司選手のタイムリーで逆転します。4回にはダウンズ選手の2ランで点差を広げると有原航平投手は7回1失点で勝利し、日本ハムとのゲーム差を2としました。

5位・西武は4点リードの8回にここまで無失点に抑えていた隅田知一郎投手が1塁3塁を作って降板。2番手の甲斐野央投手がタイムリーを浴び1点差とされます。その裏、村田怜音選手の2点タイムリーと源田壮亮選手の3点タイムリーで楽天を突き放した西武が7月10日からの引き分けを挟んだ連勝から約1か月ぶりの連勝としました。

3位オリックスは同点の6回に太田椋選手のホームランで1点を勝ち越しましたが、その裏にエスピノーザ投手が犠牲フライで同点に追いつかれます。それでも8回に若月健矢選手がタイムリーを放ち、中継ぎ陣がこの1点を守ったオリックスが勝利で連敗を5で止めました。敗れたロッテは3連敗で借金21となりました。

【9日のパ・リーグ結果】

◆ソフトバンク 4-1 日本ハム

勝利投手【ソフトバンク】有原航平(10勝5敗)

敗戦投手【日本ハム】加藤貴之(7勝5敗)

セーブ【ソフトバンク】杉山一樹(2勝2敗16S)

本塁打【ソフトバンク】山川穂高17号、ダウンズ4号

◆西武 9-4 楽天

勝利投手【西武】隅田知一郎(9勝6敗)

敗戦投手【楽天】瀧中瞭太(4勝8敗)

本塁打【西武】古賀悠斗4号、渡部聖弥7号

◆オリックス 3-2 ロッテ勝利投手【オリックス】岩嵜翔(3勝)敗戦投手【ロッテ】横山陸人(2勝3敗)セーブ【オリックス】マチャド (2勝3敗19S)本塁打【オリックス】太田椋6号