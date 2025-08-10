

イメージと異なる役柄を好演している松本潤。しかし、そこには共通点があって…／画像：TBS公式 YouTubooのスクショ

松本潤、約7年ぶりの日曜劇場主演。話題性たっぷりではじまったのが、日曜劇場「19番目のカルテ」（TBS）だ。

原作は、連載開始時から注目度の高かった人気医療漫画。「ついにドラマ化か！」と唸った一方で、筆者は密かに不安を感じていた。原作漫画のイメージと「松潤」のイメージが重ならなかったからである。

「松潤」が地味な変わり者役を。共通点は折衝力

主人公は総合診療医・徳重晃。この徳重を演じるのが松本潤だ。

原作漫画で描かれる徳重は、おっとりとして少し頼りなさげな印象もあるキャラクター。一方「松潤」といえば「花より男子」（TBS）、「失恋ショコラティエ」（フジテレビ）などで演じた俺様キャラや自信家キャラのイメージが強い。

少女マンガの王子様役から、医療マンガの変わり者の医師役へ。この配役は、逆張り的なことなのか？と感じつつ、松本潤という俳優について探っていくと、今回の役柄と松本には、共通点も感じられた。

それはたぐいまれなる折衝力だ。

舞台は、総合診療科が新設されたばかりの総合病院。そこに総合診療医の徳重がやって来る。

総合診療医の役割は、患者の心理状態や生活背景をもとに最善の治療を見つけ出し、正しい治療へと繋ぐこと。「病気ではなく人を診る」ことが求められる。

徳重は決して我を押し出す医師ではない。なんなら、影の薄さすら感じる。柔らかな物腰で周囲に接する、いわゆる優しい先生タイプだ。独自の視点で診断に向き合っているため、同僚から変わり者と怪訝な扱いを受けたこともある。それらをひっくるめて、飄々としたキャラクターと評されることが多い。

だが徳重の魅力はそれだけでない。

徳重には、圧倒的医療知識を下地にしたコンサル力で周りを動かす胆力がある。加えて、患者の言葉の向こうにある本音を的確に読みとる鋭さ、瞬時に最適解を導くスピード感。

徳重晃とは、実に凛々しいキャラクターなのだ。

演出家・松本潤がキャラクターの輪郭を強くする

一方、徳重を演じる松本は国民的グループ・嵐として活躍するトップアイドル。さらにコンサートの演出家としても名高い。

松本のコンサート演出のキャリアはジャニーズJr.時代からはじまり、嵐のライブ演出全体を担うなどより本格的に。大規模ライブで使用される、透明なアクリル板でできた可動式のムービングステージは松本が発案者である。

「それSnow Manにやらせて下さい」（TBS）でコンサート演出について触れたことも記憶に新しい。

演出業に従事する松本は、常日頃から「どうすればオーディエンスを沸かせられるか」を思考する、いわば他者の視線を観察するプロだ。

なかでも、演出業は周囲との折衝が必要不可欠だろう。観察するプロ、周囲と対話することのプロである松本の素養は、周囲と協力し最適な治療へ導く徳重の姿と重なる部分も多い。

観察するプロである松本が総合診療医・徳重を演じることで、「人を診る医師」の輪郭がより説得力のあるものになるはず。トップアイドルが地味な変わり者役を演じる……逆張り的な注目はミスリードで、この配役は必然だったと言えるのではないか。

ドラマではぜひ松本の持つ折衝力、対話力を徳重晃の中に宿してもらいたい。

大注目のドラマ第1話は、TVerの再生数が300万回を突破するなど好調だ。

話題の第1話で描かれたのは、悲惨な体の痛みを訴えるも数々の病院をたらい回しにされてきた女性の苦悩だ。女性は徳重の元でやっと線維筋痛症（せんいきんつうしょう）と診断され、その長い闘いに一端の終止符を打った。

ドラマ放送後、SNSには実際に線維筋痛症と闘っている人たちの経験談も数多く寄せられた。当事者たちからは「わたしも病名がつくまで時間がかかった」「線維筋痛症を取り上げてもらえて嬉しい」との声が。

また、実際に総合診療医としていて勤務している医師たちからも、本作が注目されたことへの喜びの声が寄せられている。

理解が得難い病気を、徳重の見事な手腕によって浮き彫りにする。それにより、それらの病名が広く周知される。ドラマをきっかけに当事者の声が掬いあげられていく様子に、本作がドラマ化されたことの意義を強く感じた。

好感触の裏で、原作との温度感の違いに戸惑いも

一方で、ドラマならではの緊張感やシリアスな雰囲気に戸惑うファンもいる。

ある種リアリティのある「静」の空気をまとう原作に対して、ドラマでは映像作品ならではの華やかな「動」の演出が施されているのだ。

線維筋痛症患者のエピソードは、原作と比較するとドラマでは驚くほど掘り下げられていた。わたしも「原作では診察室で終えられたあの話が、ここまで見せ方を変えることができるのか」と驚いたひとりだ。なお、言うまでもないが、この場合の驚きは、ポジティブな意味での驚きであった。

両者を見比べると、良い意味で違いを感じられるだろう。ドラマファンは、ぜひ原作漫画もチェックしてみてほしい。

ドラマならではの表現の中に、原作の雰囲気・テーマがどう継承されていくのか。今後も注目していきたい。

（あまみん ： マンガ原作専門のドラマレビュアー）