プロ野球セ・リーグは9日、各地で3試合が行われました。

6位ヤクルトと対戦した首位阪神は同点で迎えた8回、近本光司選手の走者一掃のタイムリー3ベースなどで4点を奪って勝ち越しに成功。そして9回は石井大智投手が登板すると、ヤクルト打線を3者凡退。石井投手は藤川球児監督が現役時代の2006年に打ち立てたリーグ記録に並ぶ、38試合連続無失点を達成しました。

3位DeNAと対戦した2位巨人は1点を追いかける6回、泉口友汰選手のソロホームランと、坂本勇人選手のタイムリー2ベースで逆転に成功。その後同点に追いつかれましたが、8回に代打・大城卓三選手の犠牲フライで勝ち越しに成功して勝利。連勝を2に伸ばしました。

4位広島と対戦した5位中日は初回、ボスラー選手のタイムリーで先制に成功。そして5回にもボスラー選手がタイムリーを打って、リードを2点に広げます。先発はこの日が23歳の誕生日だった郄橋宏斗投手。終盤まで150キロ台半ばのストレートを中心に、8回を132球、5奪三振、無失点の熱投。バースデー勝利を挙げました。

この結果、阪神は優勝マジックを1つ減らして30に。また中日が4位浮上で、広島が5位後退となりました。

▽8月9日セ・リーグ結果

◆阪神 6-2 ヤクルト

勝利投手【阪神】及川雅貴 (6勝3敗1S)

敗戦投手【ヤクルト】小澤怜史 (5敗)

◆巨人 4-3 DeNA

勝利投手【巨人】菊地大稀(1勝)

敗戦投手【DeNA】伊勢大夢(3敗5S)

セーブ【巨人】マルティネス(3勝2敗33S)

本塁打【巨人】泉口友汰5号

◆中日 2-0 広島勝利投手【中日】郄橋宏斗(5勝8敗)敗戦投手【広島】森下暢仁(5勝13敗)セーブ【中日】松山晋也(29S）