◇プロ野球パ・リーグ 西武9-4楽天(9日、ベルーナドーム)

西武は先発の隅田知一郎投手が8回途中2失点の力投で今季9勝目を挙げました。

ヒーローインタビューに呼ばれた隅田投手は8回途中で降板となったこの日の登板を振り返り、「悔しいです。今日は野手の皆さんが楽な展開にしてくれた中で、もっと良いピッチャーになるために完封できるようなピッチャーになれるように頑張ります」とファンへ宣言しました。

この日8月9日は80回目の長崎原爆の日。長崎県出身の隅田投手は2年前の同じ日にプロ初完封勝利を挙げていました。隅田投手は「今日は長崎県民だけじゃなくて日本の皆さんにとって特別な日だと思います。日頃からご飯を食べるのも、寝ることも、やっぱり平和に過ごして欲しいと思いますし、(平和に)過ごせることに感謝して今日1日平和について考えてみてください」と呼びかけました。

3年連続で9勝を挙げた隅田投手。自身初の2桁勝利に近づいたことについては「順位的にまだ低いので、僕の勝ち星ではなくてチームが勝つことを優先的に、順位が一つでも上がるように頑張りたい」と力強く意気込みました。