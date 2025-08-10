SixTONESが中村倫也＆清野菜名と予想対決！好評企画「そらジローチャレンジ」で大波乱

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「（SixTONESは）仲が良さそうで、いつも楽しそう」（清野菜名）

SixTONESとゲストが童心にかえって全力で楽しむ、トークあり、グルメあり、クイズあり、ゲームありの超王道スタジオバラエティ『Golden SixTONES』（日本テレビで毎週日曜 21時～）。

8月10日は中村倫也と清野菜名が参戦する。同じ事務所の先輩・後輩で仲の良い中村と清野は、息の合ったおそろいのポーズで登場。SixTONESの印象について、清野が「仲が良さそうで、いつも楽しそう」と答えると、同じ94年生まれの京本大我は「同世代ですもんね。僕と同い年」と清野の横に並んでドヤ顔を見せるが…。

■日テレのお天気キャラクター・そらジローが様々な課題に挑戦！

日テレのお天気キャラクター・そらジローが様々な課題に挑戦し、ゲストとSixTONESが「できる？」「できない？」を予想する「そらジローチャレンジ」。正解者には、特上ヒレ定食のご褒美が。ただし正解数に応じてご褒美の量は変化する。

1問目は「ドミノ倒しと50メートル走 勝てる？ 勝てない？」。予想の参考に、そらジローの挑戦を見守った立会人ペッパーくんがスタジオに登場。聞けば何でも答えてくれるペッパーくんに、SixTONESが振り回される!?

みんなでドミノと競争したり、前回のそらジローチャレンジを思い出しながら正解を導き出そうとする一同。なんと全員同じ答えを予想するが、誰も想像しなかった波乱の展開に一同大興奮となる。

さらに、「そらジローは三塁からホームインできる？ できない？」「アリ地獄から脱出できる？ できない？」を予想。中村倫也が“ともジロー”になったり、清野はスタジオでナイスバッティングを披露!? そんなゲストと一緒にSixTONESもやりたい放題の大暴れ！

正解VTRには、そらジローをエスコートする「そらガール」の倉田瑛茉、元侍ジャパン･内川聖一も登場。ふたりのアツい視線を受けながら、そらジローは自分に打ち勝つことができるか。

■GO スト的、夏の自由研究企画「クイズ！フツーの人がやってみた」

夏休みの自由研究企画として『Golden SixTONES』のスタッフが限界突破に挑戦。一般の人の限界を調査する「クイズ！フツーの人がやってみた」では、

清野チーム（清野、ジェシー、京本、田中樹）と中村チーム（中村、松村北斗、高地優吾 / 「高」は、はしごだかが正式表記）に分かれて対決。

進行役は、前回の「動体球児」の初MCで自信をつけた森本慎太郎が再挑戦。今回も最初からエンジン全開の森本を田中が「最後までもちそう？」と不安げに見守るが…。

最初のチャレンジは、「普通の人は24時間でラーメン何杯食べられる？」。番組スタッフがラーメン王国山形で24時間爆食ツアーを敢行し、より近い数字を予想したチームがポイント獲得。勝利チームへのご褒美グルメは、ビブグルマン選出の絶品おにぎり。続々登場する行列ができる山形ご当地ラーメンも要チェックだ。

さらに、「普通の人は24時間でどのくらい歩ける？」を大検証。年始の風物詩『箱根駅伝』のコースで24時間ウォークに挑む。家族の応援にまさかの展開が!?

見事クイズに正解し、ご褒美グルメをゲットするのはどっちのチームか？

『Golden SixTONES』は今夜9時放送！お楽しみに！

番組情報

日本テレビ『Golden SixTONES』

08/10（日）21:00～21:54

出演者：SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾、森本慎太郎、田中樹） ゲスト：中村倫也、清野菜名

VTR出演：倉田瑛茉、内川聖一

『Golden SixTONES』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sixtones/