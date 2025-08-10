◇第107回全国高校野球選手権大会（9日、甲子園球場）

全国高校野球選手権大会は9日、1回戦の4試合が行われました。

2年連続8回目の出場の西日本短大付(福岡)は、4年ぶり3回目の出場となる弘前学院聖愛(青森)と対戦。4回に山下航輝選手（3年）の2ランで先制しますが、その裏に3点を奪われて逆転されます。それでも7回に犠牲フライで同点に追いつくと、延長10回に押し出し死球で勝ち越しに成功。その裏を原綾汰投手（3年）が三者凡退に抑え、接戦を制しました。

春夏通じて初出場の聖隷クリストファー(静岡)は、3年ぶり2回目の出場の明秀日立(茨城)と対戦。初回に渡部哉斗選手（3年）のタイムリーで幸先よく先制。その後、同点に追いつかれますが、6回に1アウト満塁のチャンスでセカンドゴロの間に1点を勝ち越し。8回にもスクイズやタイムリーで3点を追加し、そのままリードを守り切って2回戦へ駒を進めました。

6年ぶり6回目の出場となる佐賀北(佐賀)は、35年ぶり2回目の出場となった青藍泰斗(栃木)と対戦。4回裏に山口真仁選手（3年）のタイムリーで同点に追いつくと、延長10回に山下泰槻選手（2年）がスクイズを決めてサヨナラ勝ち。投げては稲富理人投手（3年）が10回を一人で投げきり、140球の熱投を見せました。佐賀北は優勝を果たした2007年大会以来の勝利となりました。

5年連続11回目の出場の明豊(大分)は、3年ぶり7回目の出場の市船橋(千葉)と対戦。3回に藤翔琉選手 (2年)のタイムリーで2点を先制すると、5回は井上太陽選手(3年)のタイムリーなどで2点を加え、リードを4点に広げます。7回と8回に市船橋に1点ずつ得点を奪われましたが、リードを守り切りました。

▽9日の結果西日本短大付(福岡) 4-3 弘前学院聖愛(青森)聖隷クリストファー(静岡) 5-1 明秀日立(茨城)佐賀北(佐賀) 5-4 青藍泰斗(栃木)明豊(大分) 6-2 市船橋(千葉)