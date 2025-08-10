

Red Velvet・IRENE

『SMTOWN LIVE2025 in TOKYO』が8月9日と10日、東京ドームで開催。2日間合計で9万5千人を動員。東方神起ら16組65名が登場し、パフォーマンスを行う。9日の開演前には記者会見を実施し、KANGTA、YUNHO（東方神起）、LEETEUK（SUPER JUNIOR）、MINHO（SHINee）、SUHO（EXO）、IRENE（Red Velvet）、HAECHAN（NCT 127）、JAEMIN（NCT DREAM）、TEN（WayV）、GISELLE（aespa）、SHOTARO（RIIZE）、SION（NCT WISH）、JIWOO（Hearts2Hearts）が登壇。今年の『SMTOWN LIVE』は、SM Entertainment創立30周年、日本公演15年目という記念すべき年。記者会見には、各グループを代表するメンバーが、ライブへの熱い思いを語った。

【写真】『SMTOWN LIVE2025 in TOKYO』記者会見集合写真

ライブでの注目ポイントについて質問されたRed VelvetのIRENEは、「Red Velvetの代表曲、『Red Flavor』をお見せしないわけにはいきませんよね」とコメント。代表曲の披露を予告し、期待感を高めた。

さらに、「『Red Flavor』だけではなく、先輩の曲のカバーやコラボステージもありますので、ぜひ皆さんにたくさん期待してほしいです」と付け加え、ファンには見逃せない特別なステージがあることを示唆した。

『SMTOWN LIVE』とは、韓国の芸能事務所SM Entertainmentに所属するアーティストたちが一堂に会するコンサートイベント。今年はSM Entertainment創立30周年、日本公演15年目、『SMTOWN LIVE』東京ドームで23回目（8月10日含む）、日本公演通算36回目（8月10日含む）。