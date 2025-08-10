¥Ê¥¤¥Ê¥¤¡ÖSMTOWN LIVE¡×µ¼Ô²ñ¸«¤ËÍðÆþ¡¡ÅìÊý¿Àµ¯¥æ¥ó¥Û¤Ë¡È¤ï¤¬¤Þ¤Þ¡ÉÍ×µá
¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î²¬Â¼Î´»Ë¡¢ÌðÉô¹ÀÇ·
¡ØSMTOWN LIVE2025 in TOKYO¡Ù¤¬8·î9Æü¤È10Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¡£2Æü´Ö¹ç·×¤Ç9Ëü5Àé¿Í¤òÆ°°÷¡£ÅìÊý¿Àµ¯¤é16ÁÈ65Ì¾¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¡£9Æü¤Î³«±éÁ°¤Ë¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¤·¡¢KANGTA¡¢YUNHO¡ÊÅìÊý¿Àµ¯¡Ë¡¢LEETEUK¡ÊSUPER JUNIOR¡Ë¡¢MINHO¡ÊSHINee¡Ë¡¢SUHO¡ÊEXO¡Ë¡¢IRENE¡ÊRed Velvet¡Ë¡¢HAECHAN¡ÊNCT 127¡Ë¡¢JAEMIN¡ÊNCT DREAM¡Ë¡¢TEN¡ÊWayV¡Ë¡¢GISELLE¡Êaespa¡Ë¡¢SHOTARO¡ÊRIIZE¡Ë¡¢SION¡ÊNCT WISH¡Ë¡¢JIWOO¡ÊHearts2Hearts¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¡£²ñ¸«½ªÈ×¤Ç¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤ÎÌðÉô¹ÀÇ·¤È²¬Â¼Î´»Ë¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢µ¼ÔÀÊ¤«¤éÅìÊý¿Àµ¯¤ÎYUNHO¤Ë¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¡¢²ñ¸«¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó²¬Â¼¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ëYUNHO¡ÊÅìÊý¿Àµ¯¡Ë
µ¼Ô²ñ¸«¤¬ÏÂ¤ä¤«¤Ë¿Ê¤àÃæ¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ²ñ¾ì¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¤Î¤¬¡¢¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤«¤é¡Èµ¼Ô¡É¤òÁõ¤Ã¤ÆÀøÆþ¤·¤¿¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤ÎÌðÉô¹ÀÇ·¤È²¬Â¼Î´»Ë¡£
»Ê²ñ¼Ô¤Î¤É¤ê¤¢¤ó¤º¡¦ÄéÂÀµ±¤¬¡Ö¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢²¬Â¼¤Ï¡Ö¡Ø½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ù¤Î²¬Â¼¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÃúÇ«¤Ë°§»¢¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÅìÊý¿Àµ¯¤ÎYUNHO¤Ë¡Ö²æ¡¹¤È¤ª»Å»ö¤ò¤¹¤ë»þ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¤ª´ê¤¤¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¤Ê¤ó¤ÈYUNHO¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤É¤³¤«¤Ç¸«³Ð¤¨¤¬¡Ä¡×¤È¤È¤Ü¤±¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
²¬Â¼¤¬¡Öº£Æü¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ï¡©¡×¤È²þ¤á¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢YUNHO¤Ï¡Ö¡È¤ï¤¬¤Þ¤Þ¿Àµ¯¡É¤À¤«¤é¤Í¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡Öº£Æü¤Ï²¿¤è¤ê²Æ¥Õ¥§¥¹¤À¤«¤é¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¡È¤ï¤¬¤Þ¤Þ¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï²¬Â¼¤â¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤ê¤·¤¹¤®¤Æ¤Æ¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£YUNHO¤Ï¡Ö¤¤¤Þ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢¿¿²Æ¤Ã¤Ý¤¯À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¿°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
²¬Â¼¤¬¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸µµ¤¤è¤¯±þ¤¨¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤º¼þ¤ê¤«¤é¡ÖÀäÂÐ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ê¡¢¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ØSMTOWN LIVE¡Ù¤È¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î·ÝÇ½»öÌ³½êSM Entertainment¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º£Ç¯¤ÏSM EntertainmentÁÏÎ©30¼þÇ¯¡¢ÆüËÜ¸ø±é15Ç¯ÌÜ¡¢¡ØSMTOWN LIVE¡ÙÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç23²óÌÜ¡Ê8·î10Æü´Þ¤à¡Ë¡¢ÆüËÜ¸ø±éÄÌ»»36²óÌÜ¡Ê8·î10Æü´Þ¤à¡Ë¡£