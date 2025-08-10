¿ÌºÒ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡íÌ¤Íè¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡í¡Ö¥µ¥¤¥ó¤¬ÊõÊª¡×¡¡¿·Ê¹ÆÉ¤ó¤ÇÂ¨Ï¢Íí¡Ä14Ç¯´ÖÂ³¤¯²ÈÂ²¤È¤Îå«
´î¤Ö´é¤¬¸«¤¿¤¯¤Æ¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤é¡×Í¥¤·¤¤¿´¸¯¤¤¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À
¡¡¸½ÌòºÇÇ¯Ä¹WE¥ê¡¼¥¬¡¼¡¢¤Á¤Õ¤ìAS¥¨¥ë¥Õ¥§¥óºë¶Ì¤ÎFW¹ÓÀî·ÃÍý»Ò¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ü¥ó¥Ð¡¼¥Ø¥¢¤ÇÏ·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤ºÂç¿Íµ¤¤À¡£Ç®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢»þ´Ö¤¬µö¤¹¸Â¤êÃúÇ«¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤À¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¡¢¡ÖFOOTBALL ZONE¡×¤¬ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áº½ºä¡¡Èþµª¡¿Á´4²ó¤Î4²óÌÜ¡Ë
¡¡¹ÓÀî·ÃÍý»Ò¤Î¥µ¥¤¥ó¤ÏÆÃÄ§Åª¤À¡£°¦¾Î¤Î¡Ö¤¬¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤ò±Ñ»ú¤Ë¤·¤¿gan¤È½ñ¤¡¢¤Ò¤È¤¤ïÂç¤¤Ê¡Ö£ç¡×¤Î¾å¤Î´Ý¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ç®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¹ÓÀî¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤«¤é¤ªÇ¯´ó¤ê¤Þ¤Ç¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ë¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤â¤¦²¿ÅÙ¤âÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â½ñ¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£¹ÓÀî¤Î¥µ¥¤¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¸½ÌòÀ¸³è28Ç¯Ê¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤¬½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¸½ºß³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë£×£Å¥ê¡¼¥¬¡¼¤â¾¯½÷»þÂå¤Ë¡¢¹ÓÀî¤«¤é¥µ¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç³èÌö¤·¤¿»ÅçºÌ¤µ¤ó¤â¹ÓÀî¤é±ýÇ¯¤Î½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥µ¥¤¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´ä¼ê¸©Î¦Á°¹âÅÄ»Ô¤Î¾®»³»Ë¿¥¤µ¤ó¤â¤½¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÁ¥ÅÏ¹â£²Ç¯À¸¤Ç¡¢¹ñÂÎ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ´ä¼ê¸©ÁªÈ´¤È¤Ê¤ê¡¢10ÈÖ¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëÍË¾Áª¼ê¡£¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ËÇ¯ÂåÊÌÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤ÇË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢Ê¡Åç¸©¤ÎJ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹ÓÀî¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥µ¥¤¥ó¤¬ÊõÊª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£2011Ç¯3·î11Æü¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈòÆñÃæ¤ËÄÅÇÈ¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤Æ17ºÐ¤È¤¤¤¦Ã»¤¤À¸³¶¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¤Î°ìÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢µï¤Æ¤â¤¿¤Ã¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ØÌ¤Íè¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³»à¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¹ÓÀî·ÃÍý»Ò¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬ÊõÊª¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤ò¸«¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²¿¤«¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¡£µ»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤ÎÊý¤ËÏ¢Íí¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¡ØÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤é´î¤Ö¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ë¡¢¤É¤¦À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ÈÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢1¤«·î¸å¤Ë»Ë¿¥¤Á¤ã¤ó¤Î¤´²ÈÂ²¤È¤ªÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤ª²ù¤ä¤ß¤Î¼ê»æ¤ò¤·¤¿¤¿¤á¡¢Åö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¥µ¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ²Ö¤È¤È¤â¤ËÂ£¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é14Ç¯´Ö¡¢Êì¤Î¾®»³±Ù»Ò¤µ¤ó¤ä¤´²ÈÂ²¤È¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¹ÓÀî¤ÏËèÇ¯3·î11Æü¤Ë¤Ï²Ö¤òÂ£¤ê¡¢ÀÞ¤ò¸«¤Æ¼Â²È¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Îñ»Ò¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾®»³¤µ¤ó¤«¤é¤ÏÃÏ¸µ¤Î¥µ¥ó¥Þ¤òÄº¤¯¤Ê¤É¡¢´Ø·¸¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤¤Ë¤ÏÅÅÏÃ¤ÇÎå¤Þ¤·¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹ÓÀî¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥É¥¤¥ÄWÇÕ¤Ë¤Ï²ø²æ¤ò¤·¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ö¤ó¡¢¥í¥ó¥É¥ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¡ÊÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡ËÍîÁª¤·¤¿»þ¤Ë¤âÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¹Ô¤±¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¸µµ¤¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡£¸½Ìò¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤â¡Ù¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤·¡¢µÕ¤Ë¸µµ¤¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¹â¹»À¸¤Î²ÈÂ²¤È14Ç¯´Ö¸òÎ®¤òÂ³¤±¡¡ÀèÆüÊèÁ°¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿
¡¡¾®»³¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢Ê¸ÄÌ¤äÅÅÏÃ¤Ç¤Î¸òÎ®¤¬¼ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ëº£Ç¯6·î¤Ë»Ë¿¥¤µ¤ó¤ÎÊèÁ°¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ºòÇ¯Æþ¼Ò¤·¤¿¡¢ÌÚÂ¼Å´¶Ú¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÌÚÂ¼Âç°ì¼ÒÄ¹¤Î±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎDFº´µ×´ÖÌ¤µ©¤È3¿Í¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿¡£Æ»Ãæ¡¢Ê¡Åç¸©ÆîÁêÇÏ»Ô¤Ç¿¢¼ù¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢»Ë¿¥¤µ¤ó¤Î¤´²ÈÂ²¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡Ö¤â¤·À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é30ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ë¿¥¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤òÁÛÁü¤¹¤ë¡¢¤´²ÈÂ²¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤¡¢¿ÌºÒÅö»þ¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦¤È¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Øº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»î¹ç¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»Ë¿¥¤Á¤ã¤ó¤Î¤´²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¥Ü¥ó¥Ð¡¼¥Ø¥¢Îò21Ç¯¡¡1²ó4»þ´ÖÈ¾¡¢3¤«·î¤ª¤¤ËÈþÍÆ±¡¤Ø
¡¡°ìÌÜ¤Ç¹ÓÀî¤ÈÊ¬¤«¤ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËË¬¤ì¤¿¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£2004Ç¯¤Î¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØÁ°¤Ë»Ï¤á¤¿¥Ü¥ó¥Ð¡¼¥Ø¥¢¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¡¢21Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¡¢1²ó4»þ´ÖÈ¾¤°¤é¤¤¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£3¤«·î¤Ë1ÅÙ¤ÏÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¡¢È±¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ø¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÇö¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¹ÓÀî¤µ¤ó¤ÏÆ¬Èé¤¬¶¯¤¤Êý¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£´°Á´¤Ë¤ä¤á¤É¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤ä¤Ï¤êºÇ¶á¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÇ¯Îð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊÌ¤Ë45ºÐ¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë1¿Í¤Ê¤ó¤Ç¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢¹ÓÀî¤Ï¥Ë¥³¥ê¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£Á´¿È¤ÎÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¶ÚÆù¤Ï¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤È¥Á¡¼¥à¿ñ°ì¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤òÇØ¤Ë¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ü¥ó¥Ð¡¼¥Ø¥¢¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ò¶î¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¡Êº½ºäÈþµª / Miki Sunasaka¡Ë