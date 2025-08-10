TikTokアカウント「ひのちゃん」に投稿されたのは、自作のおもちゃで猫ちゃんとパン屋ごっこをする様子です。「むちゃくちゃ可愛すぎるし、自販機面白いｗ」「ナイスアイデア！」「うちの子にもしてみたいですｗ」などのコメントが寄せられ、242万回以上再生されています。

【動画：段ボールで自動パン売り機のおもちゃを作成→『パンください』と声をかけると、猫が…】

猫のパン屋さん

ある日、段ボールに穴をあけて猫ちゃん用のおもちゃを作ったという飼い主さん。段ボールには「自動パン売り機」と書き、3つの穴のそばにはそれぞれ「クリームパン」「スティックパン」と書いたそう。

段ボールの中には、店長ことマンチカンのひのちゃんが入っているよう。飼い主さんが「スティックパンください！」と、穴に指を入れて声をかけると…？

店長の気分次第

穴から、まるでスティックパンのようなひのちゃんの手が！飼い主さんも「出てきたｗ」と、注文を聞いてくれたひのちゃんに爆笑してしまったそう。

もう1度、今度は別の穴で「こっちのスティックパンください」とひのちゃんに声をかける飼い主さん。すると別の穴からひのちゃんの手がチラリ。飼い主さんは「クリームパンが出てきたｗ」と、思わず笑ってしまったといいます。注文のパンを出すかは、店長のひのちゃんの気分次第のようです！

店長も登場

その後、ひのちゃんが「スティックパン」の穴をのぞくシーンも。穴からお鼻を出すひのちゃんを見て、飼い主さんは「店長出てきた！」と思わずツッコミを入れたくなったそう。

他の投稿では、閉店と題して「自動パン売り機」の前で休んでいるひのちゃんの姿が。閉店の時まで可愛いひのちゃんのパン屋さんとなっていました。

最初にご紹介した投稿は242万回以上再生され「むちゃくちゃ可愛すぎるし、自販機面白いｗ」「ナイスアイデア！」「うちの子にもしてみたいですｗ」などのコメントが多数寄せられ、可愛くて思わず笑顔になった方が続出したようです。また「店長出てきたにツボった」「店長出てきたは草w」など、店長のひのちゃんがお顔を出す場面に思わず爆笑したとのコメントも多く寄せられていたようでした。

TikTokアカウント「ひのちゃん」では、マンチカンのひのちゃんの可愛い日常のワンシーンが投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ひのちゃん」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。