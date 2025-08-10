【MLB】ドジャース 5−1 ブルージェイズ（8月8日・日本時間9日／ロサンゼルス）

【映像】ベッツ逆転弾でド軍ナインと“歓喜の瞬間”

ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が自身7月5日以来となる逆転の2ランホームランを放った。今季はここまで離脱もあり、打率2割5分も切るなど苦しんできたベッツだが、チームに勝利をもたらす一発で見せた“本来の姿”にドジャース専門メディアの記者が言及した。

5回裏、1点ビハインドの場面で打席に立ったベッツは、ブルージェイズ先発のシャーザーが投じた85.6マイル（約137.8キロ）のスライダーを強振。打球速度101.7マイル（約163.7キロ）、打球角度25度、飛距離389フィート（約118.6メートル）の一発で、大谷翔平と共に本塁を踏み、ドジャースが逆転に成功した。

ホームランを打ったベッツはダイヤモンドを一周しながら両手を振り、本塁付近で出迎えたフレディ・フリーマン内野手に満面の笑顔を見せると、ベンチ前でテオスカー・ヘルナンデス外野手ともポーズをとって喜びを爆発させた。ベンチに戻るとホッとしたような安堵の笑顔を見せた。

この一連の動きや表情に、ドジャース専門メディア『ドジャース・ネーション』のダグ・マッケイン記者は、自身のX（旧ツイッター）で「ボディランゲージが違う。目つきが違う」と指摘。苦境を乗り越えての一発と、それによって彼本来の自信や喜びが表れた“歓喜の瞬間”に「ベッツは復活した？」との一文で投稿を締め括った。

ドジャースはこのベッツの一打で逆転に成功。ブルージェイズを5−1で下し、勝利を収めた。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）