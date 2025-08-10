『ちはやふる』齋藤潤、“熱血父”との“親子ショット”に反響「パパ〜〜〜」「白野親子、ラブ」
俳優の當真あみが主演を務める、日本テレビ系7月期水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（毎週水曜 後10：00）の公式Xが、10日までに更新され、白野風希（齋藤潤）と父・真人（高橋努）の“親子ショット”が公開された。
【写真あり】熱血父に反響！『ちはやふる』齋藤潤の親子ショット
公式アカウントは「風希と、風希の父・真人」とつづり、風希が父に寄りかかる“親子ショット”を公開。「気合いの入った応援（絵文字）とともに駆けつけてくれました！いざ応援してくれるとなると、なんだか照れくさいような…？」と物語の一幕を紹介した。
この投稿には「良き親子ツーショット」「掛け合い、良い雰囲気です」「パパ〜〜〜」「白野親子、ラブ」「熱血お父さんで最高」といった声が寄せられている。
原作『ちはやふる』はシリーズ累計発行部数2900万部を超える大ヒット漫画。2016年、18年に映画化された『ちはやふる−上の句・下の句・結び−』では、瑞沢高校に入学した主人公の綾瀬千早（広瀬すず）が、仲間と共に競技かるた部をゼロから作り、全国大会優勝を目指し、成長していく物語が描かれた。
今作は、映画から10年後の世界を描く。廃部の危機にある梅園高校・競技かるた部の藍沢めぐる（當真）が、顧問として赴任してきた大江奏（上白石萌音）と出会い、成長していく姿が描かれる。そして、全国大会出場を目指し、高校最強の瑞沢高校に挑んでいく。
