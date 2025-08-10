夏休み中の小4男児が“思わぬ行動” 母親が感激「親より立派」
小学4年生の男の子が行った“神対応”がXに投稿され、表示回数138万件超え、7万4000「いいね！」が付く話題となっている（8日午後5時時点）。
【写真】「親より立派」母親が感激した夏休み中の小4男児が“思わぬ行動”
Yさん（@y_psychologist）は、「今日は帰宅時に雨が降っていたのだけど、『ただいま〜』と玄関を開けたら、玄関に濡れた足で上がれるようにバスタオルが敷いてあり、髪やバッグを拭くためのタオルも用意してあった。留守番してたのは夏休みの小4長男」とコメントし、玄関にセットされていたタオルの写真を投稿した。
続けて「私、こんなこと子どもにしてあげたことないよ。親より立派すぎる。心遣いに感動」と長男の行動に驚いた様子のYさん。別の投稿では、小児科に一緒に行った際に、先に入った長男が、自分のスリッパと一緒にYさんの分も取り足元に置いてくれた心温まるエピソードも明かしている。
長男の行動に「ちょうど入れ違いに出てきたご婦人が『あら、親切な子ね』と褒めてくださいました。気が回るタイプの長男でした」と感心していた。
この投稿を見たユーザーからは「可愛くてぎゅーってしちゃうやつですね」「何かを学び実行したのですね 偉い」「何と！旅館レベルの心遣いですよ！ それを小学校4年生の男の子がやれているなんて…」「息子さん素晴らしいです」「素敵 泣いちゃう」などのコメントが寄せられている。
