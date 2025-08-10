¡ÈÌµÁÐÅêµå¡É¤òÂ³¤±¤ëÀ¾Éð¤Î160¥¥í±¦ÏÓ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥¹¥«¥¦¥È¤â»¦Åþ¡¡ÊÆµ¼Ô¤¬ÅÁ¤¨¤¿É¾²Á¡ÖºÇÍ¥Àè¤Î»ë»¡ÂÐ¾Ý¤Î°ì¿Í¡×
ºÇÂ®160¥¥í¤Î4¥·¡¼¥à¤ò¼´¤È¤·¤¿Åêµå¤Ç»ÙÇÛÎÏ¤òÈ¯´ø¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëº£°æ(C)Getty Images
¡¡Ê¸»úÄÌ¤ê¤Î¡ÈÌµÁÐÅêµå¡É¤òÂ³¤±¤ëÆüËÜ¿Í±¦ÏÓ¤Ë¹ñºÝÅª¤Ê´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö8·î7Æü¡¢MLB¤Î¸ø¼°¥Í¥Ã¥È¶É¡ØMLB Network¡Ù¤Î¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥â¥í¥·µ¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£À¾Éð¤Îº£°æÃ£Ìé¤ÎÆ°²è¤òÅºÉÕ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥É´ü¸Â¤¬²á¤®¤¿º£¡¢MLB¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢8·îÃæ¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î»ë»¡¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£À¾Éð¤Î±¦ÏÓ¥¿¥Ä¥ä¡¦¥¤¥Þ¥¤¤ÏÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ»ë»¡ÂÐ¾Ý¤ÎºÇÍ¥Àè¸õÊä¤Î°ì¿Í¤À¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº£°æ¤¬°µ´¬¤Î3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶Äù¤á¡ªµåÃÄ¿·¤Î17Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿
¡¡¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Ëµ¿¤¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡£2016Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¡¢ºî¿·³Ø±¡¤«¤éÀ¾ÉðÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º£°æ¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó2·å¾¡Íø¡Ê10¾¡¡Ë¤òµó¤²¤ë¤È¡¢ºòµ¨¤â10¾¡¡Ê8ÇÔ¡Ë¡¢ËÉ¸æÎ¨2.34¤òµÏ¿¡£¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î187Ã¥»°¿¶¤Ç½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤âµ±¤¡¢°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡5·î¤Ë¼«¸ÊºÇÂ®¤È¤Ê¤ë160¥¥í¤âµÏ¿¤·¤¿º£µ¨¤â¡¢7¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.76¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î134Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤ËÃ¥»°¿¶Î¨10.25¡¢QSÎ¨70.6¡¢ÈïÂÇÎ¨.176¤È°µÅÝÅª¤Ê»ÙÇÛÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£°æ¤ÏÌ¾¼Â¤È¤â¤Ë¡Öµå³¦¶þ»Ø¤Î¥¨¡¼¥¹¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¼²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß27ºÐ¤È¥¥ã¥ê¥¢¤ÎºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤¹¤Ç¤Ëµå³¦Æâ¤Ç¤âÉ¾ÏÀ²È¤Î´Ö¤«¤éº£µ¨¤ÎNPB¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÅê¼ê¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥¹¥«¥¦¥È¤âÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¡£¥â¥í¥·»á¤Î»ØÅ¦¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢Íè¥ª¥Õ¤ÎÆ°ÀÅ¤òâË¤ß¤Ê¤¬¤é¡ÖºÇÍ¥Àè¸õÊä¡×¤È¤·¤Æ»ë»¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢º£°æ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òº£¥ª¥Õ¤Ë·è°Õ¤¹¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤Î´üÂÔÃÍ¤Ï¤Ë¤ï¤«¤Ë¹â¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥í¥·»á¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â¡ÖÈà¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¤À¡×¡Ö°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö27ºÐ¤Ê¤é¹â¤¤²ÁÃÍ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿²øÏÓ¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ò¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£º£¸å¤âÇØÈÖ¹æ48¤ÎÅêµå¤¬¹ñºÝÅª¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
