¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¡½»Ò¤É¤â¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¡È³Ø¤ÓÂÎ¸³¡É¤ÎÀß·×½Ñ »Ò¤É¤â¤Î¿´¤òÄÏ¤à¡Ö¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤È¤Ï
¶áÇ¯µÞÂ®¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¶µ°é¡Ê¥¨¥Ç¥å¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡½¡½¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡£¼Ò²ñ¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¡¢Ì¤ÍèÍ½Â¬¤¬Æñ¤·¤¤VUCA¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»þÂå¤Ë½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¶½Ì£¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃµµæ¤¹¤ëÎÏ¡×¤ò°é¤à¥«¥®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÎÎ°è¤À¡£
¤Þ¤µ¤ËÁÏÀ¤µ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¤¬¸ì¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ëÂÎ¸³¡×¤ÎÈë·í¤È¤Ï¡£¡ÖÅ¬ÀÚ¤ÊÀ©¸Â¡×¤ä¡ÖÍ½ÁÛ¤ÎÎ¢ÀÚ¤êÊý¡×¤Ê¤É¡¢¿·»þÂå¤Î³Ø¤Ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀß·×¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£
¡Ö¶µ°é¤ÏÌµÎÁ¡×¤Î¼öÇû¤«¤é²òÊü¤¹¤ë¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤ÎÍ»¹ç
¡Ö¶µ°é¶È³¦¤Ï¡Ø¶µ°é¤Ï¥¿¥À¡Ù¡Ø»Ò¶¡¤«¤é¤ª¶â¤ò¼è¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Àº¿À¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸²½¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Î©Ì¿´Û¾®³Ø¹»¤Ç¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶µ°é¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¸½Ìò¶µÍ¡¡¦ÀµÆ¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¸ÇÄê´ÑÇ°¤¬¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤òÁË¤à¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£»Ò¤É¤â¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò°ú¤½Ð¤¹ÃÎ°é¶µºà¤Ê¤É¤ò¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥ï¥ó¥À¡¼¥Õ¥¡¥¤CEO¤ÎÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¤ª¶â¤òÊ§¤¦¤È¤¤¤¦¥¨¥ó¥¿¥á»Ô¾ì¤Î¸¶Íý¤ò±þÍÑ¤·¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤¤¦¤¨¤Ë³Ø¤Ó¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤³¤½¤¬¡¢¶È³¦¤òÊÑ¤¨¤ëµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Îµ¡²ñ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¶âÍ»¶µ°é¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¥²¡¼¥à¤Î³«È¯¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëSEGA XD¤ÎCOO°ËÆ£¿¿¿Í¤µ¤ó¤â¶µ°é¶È³¦¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¶µ°é¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¶ìÏ«¤Î³ä¤Ë¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤ë»º¶È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤âÁý¤¨¤Æ¤ë¡×
¤³¤ÎÊÑ²½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸½Ìò¶µÍ¡¤ÎÀµÆ¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤äÃµµæ³Ø½¬¤Ê¤É¤Î¿»Æ©¤Ê¤É¤Ç¡Ö³Ø¤Ó¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¤¢¤½¤Ó¡×¤È¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡Ö³Ø¤Ó¡×¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¸«½Ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤¬¡¢¿Íµ¤¥²¡¼¥à¤Î¡ÖÅíÂÀÏºÅÅÅ´¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÅíÂÀÏºÅÅÅ´¡×¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÏÊÙ¶¯¤À¤È»×¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÆüËÜ¤ÎÃÏÍý¤ä¥«¥Ëb¤¬¤É¤³¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤«¡¢¤Ê¤É¤ò¼«Á³¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬ºÆÄêµÁ¤µ¤ì¡¢¶µ°éÅªÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À®¸ù¤Î¥«¥®¤Ï¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¼´¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¡×¤È¿ô¡¹¤Î³Ø¤Ó¥²¡¼¥à¤ò¼ê³Ý¤±¤ë°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£ÊÙ¶¯¤Ë¥²¡¼¥àÍ×ÁÇ¤ò¾¯¤·²Ã¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¡×¤Ï¡¢ÌÜ¤¬Èî¤¨¤¿¸½Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¸«È´¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¼´¤Ç¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÎÉ¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ºî¤ì¤ë¡×¤È¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Äºî¤ê¤ÎËÜ¼Á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿ä¤·¡×¤È¡ÖÀ©¸Â¡×¤¬³Ø¤Ó¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¡£»Ò¤É¤â¤Î¿´¤òÄÏ¤àÀß·×¤ÎÌ¯
¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿´¤òÄÏ¤à¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡©¸½Ìò¶µÍ¡¤ÎÀµÆ¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀß·×¤Ë¤â¹©É×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¸½Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ëº¬ÉÕ¤¯¡Ö¿ä¤·Ê¸²½¡×¡£¡Ö¿ä¤·¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¾®³ØÀ¸¤Ë¤â¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£°ËÆ£¤µ¤ó¤â¡¢³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¶âÍ»¶µ°é¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢Åö½é¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò1ÂÎ¤·¤«ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤Î¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤óÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¼õ¤±¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿´¤òÄÏ¤à¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»Ò¤É¤â¤Î¿´¤òÄÏ¤à¥«¥®¤Ï¡Ö¿ä¤·¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥«¥®¤Ï¡ÖÀ©¸Â¡×¤À¡£»Ò¤É¤â¤Ë¡Ö1»þ´Ö¸å¤Ë¤Þ¤¿Í·¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»þ´ÖÀ©¸Â¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤â¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò¾úÀ®¤¹¤ë¡£ÃæÂ¼¤µ¤ó¤¬¼«¼Ò¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÃÎ°é¥¢¥×¥ê¡ÖThink!Think!¡×¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÍøÍÑ¤¬¤è¤ê½ÀÆð¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö1Æü3¥×¥ì¥¤¡×¤«¤é¡Ö½µ21¥×¥ì¥¤¡×¤Ø¤ÈÀ©¸Â¤òÊÑ¹¹¡£¤³¤ÎÊÑ¹¹¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬1½µ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤òÀïÎ¬Åª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥×¥ì¥¤¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÅ¬ÀÚ¤ÊÀ©¸Â¡×¤Ï¡¢ÇÐ¶ç¤Î¡Ö5-7-5¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÁÏÂ¤À¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í»É·ã¤¹¤ë¤È¸½Ìò¶µÍ¡¤ÎÀµÆ¬¤µ¤ó¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¼ºÇÔ¤ÏºÇ¹â¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤Î¼ï¡£¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÖÎÉ¼Á¤Ê¼ºÇÔ¡×¤ò¤É¤¦Àß·×¤¹¤ë¤«
¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤ò°é¤à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ç¤¹¡£¡×ÀµÆ¬¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¾¯¤·¤À¤±³°¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤¨¡¢¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤È¤¤¤¦ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¡¢¤Ä¤Þ¤êºÇ¹â¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤Î¼ï¤¬¼«Á³¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤È¸ì¤ë¡£Í½´ü¤»¤Ì½ÐÍè»ö¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¼¡¤³¤½¤Ï¡×¤È¡¢¿Í¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¢¥×¥ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø¤ÓÂÎ¸³¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×Åù¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬²¿ÅÙ¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë»Å³Ý¤±¤òUX¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÅú¤¨¤¬´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢Ã±¤Ë¡Ö¥Ð¥Ä¡×¤òÉ½¼¨¤·¤¿¤ê¡Ö¥Ö¡¼¡×¤È¤¤¤¦²»¤Ç¼¨¤¹¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ö´Ö°ã¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È°ã¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤ò¼ºÇÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ëÂÎ¸³¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢Ãµµæ¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î³Ø¹»¶µ°é¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÎÉ¼Á¤Ê¼ºÇÔ¡×¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¸½¼Â¤â¤¢¤ë¡¢¤ÈÀµÆ¬¤µ¤ó¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö³Ø¹»¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤Ë¼ºÇÔ¤µ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¶µ°é¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â´¶ÈÀ¸¤Ë¡Ø³Ø¹»¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¿¼¤¯¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÎÉ¼Á¤Ê¼ºÇÔ¡×¤È¤Ï²¿¤«¡£°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤¥²¡¼¥à¡×¤È¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¡×¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤Ï¡ÖÉé¤±¤¿ÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤À¤È²òÀâ¤¹¤ë¡£ÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö¤¢¤¢¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¼¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¹Í»¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤º¡¢¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤ì¤Ð¡Ö¼¡¤Ï¤³¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¹©É×¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤â¤¦°ìÅÙÄ©Àï¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¶µ°é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¼¡¤Ë·Ò¤¬¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò´Þ¤ó¤À¡ÖÎÉ¼Á¤Ê¼ºÇÔ¡×¤òÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ë¾å¤ÇÉÔ²Ä·ç¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥Ç¥å¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡×¤Î¤«¤±¹ç¤ï¤»¤À¤¬¡¢·è¤·¤Æ¡Ö³Ø¤Ó¤ò¡È¥¨¥ó¥¿¥áÉ÷¡É¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÎÏ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê¶½Ì£¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¹Í¤¨¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë»ÑÀª¤ò°é¤à¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢Âè°ìÀþ¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¤¬¸ì¤ë»Ò¤É¤â¤Î¿´¤òÄÏ¤àÀß·×¤ÎÈë·í¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¡Ö³Ø¤Ó¤Î·Á¡×¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯Âç¤¤Ê¥«¥®¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
