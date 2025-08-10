◆パ・リーグ 西武９―４楽天（９日・ベルーナドーム）

祈りを込めリズムよく投げ込んだ。１９４５年８月９日。長崎県に原子爆弾が投下された日、同県出身左腕、西武・隅田は７回２／３を５安打２失点で自身最多に並ぶ９勝目を挙げた。

７回まで三塁を踏ませず。８回２死一、三塁とされたところで降板となり「悔しいです」と表情をゆがめたが、お立ち台では「今日は長崎県民だけじゃなくて日本の皆さんにとって特別な日だと思う。日頃からご飯食べるのも寝ることも平和に過ごせることに感謝して、今日１日、平和について考えてみてください」と、平和への思いを強く訴えた。

９９年生まれの隅田。もちろん戦争中の記憶はないが、幼い頃から戦争について何度も考えたという。「被爆者を直接見て育ったので、残酷さはすごい分かる」。戦争について、自分なりに学んできた。プロ野球選手になった今、発信力の強い立場を利用して、大人だけではなく子供にも伝えていきたいと考える。「認知して考えてくれるだけでもいいかなって。こうやってヒーローインタビューで発信できたことはよかった」。特別な日に挙げた特別な１勝だった。（大中 彩未）