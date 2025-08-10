Êü¤êÅê¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢µ¤Ì£¤Î°¤¤½ñÊªーー¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¥Û¥éー¾®Àâ¤È¤·¤Æ¤Î°Û¼Á¤µ
¡¡¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊ¸¤À¤±¤¬ÂÓ¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤Î¥Úー¥¸¤ò¤á¤¯¤ê¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¹¤°¡¢»×¤ï¤ºÊü¤êÅê¤²¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½µËö¤ÎÅìµþ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¤ÏÀÅ¤«¤À¡£¤Û¤«¤Î³¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤³¤ì¤«¤é³èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦19»þº¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¤â¤¦¡¢¥«¥Õ¥§¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤µ¤¨´×»¶¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤Î¤È¤¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¶õÄ´¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ¤«¤éÆÀ¤¿¾ðÊó¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¨µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤ó¤À¤«µ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢»é´À¤ò¿â¤é¤·¤Ê¤¬¤é²°³°¤Ø¤È½Ð¤¿¡£¶õµ¤¤¬Íä¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯¤Î²Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤Þ¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É2Ç¯Á°¤Î¤³¤È¡£ËÜ½ñ¤ÏÁá¤¯¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤Ï¥é¥¤¥¿ー¤È¤¤¤¦¿¦¶ÈÊÁ¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¥¿¥Á¤À¡£¤±¤ì¤É¤â¤³¤ÎËÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÌÜ¤Ë¤·¤¿ÆÉ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡È»×¤ï¤ºÊü¤êÅê¤²¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦¸ý¥³¥ß¤¬¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤Ë»ä¤â¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Û¥éー±Ç²è¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¹¥¤¤À¤¬¡¢¥Û¥éーÊ¸³Ø¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÆëÀ÷¤ß¤¬¤Ê¤¤¡£ÆÉ¤ß¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤Á¤é¤ÎÁÛÁü¤·¤À¤¤¤Ç¶²ÉÝ¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÁýÉý¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£ËÜ½ñ¤Ï¥Úー¥¸¤ò¤á¤¯¤Ã¤¿¤½¤Ð¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£¥¤¥ä¤ÊËÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°Õ¤ò·è¤·¤ÆËÜ½ñ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¥Úー¥¸¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¤³¤Î±Ç²è²½¤Î´ë²è¤ÏÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Î´ÑµÒ¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤Ê¤é¤Ð¸¶ºî¤À¤Ã¤ÆÆÉ¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤¿¤«¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ½ñ¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥Û¥éーÊ¸³Ø¤È¤Ï¡¢¤¤¤ä¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÊ¸³ØºîÉÊ¤È¤Ï¡¢¤½¤Î·Á¼°¤¬¤ä¤ä°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏËÜ½ñ¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÇØ¶Ú¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤À¡£¥ª¥«¥ë¥È·Ï¥é¥¤¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¤³¤Î¿ÍÊª¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤é¿Í¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤³¤È¤¬½øÈ×¤ÇÊ¬¤«¤ë¡£Í§¿Í¤Ç¤¢¤ë½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤Î¾®Âô¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤¬¾ÃÂ©¤òÀä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Èà¤Î¤³¤È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¾®Âô¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÊç¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤Î¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡Ö¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¡Ê¸·Ì©¤Ë¤ÏÊ£¿ôÃÏ°è¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤¿¤¢¤ë°ìÂÓ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Çµ¯¤¤¿²ø°Û¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò½¸¤á¡¢¥ì¥Ýー¥È¡Ê¡áÊó¹ð½ñ¡Ë¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿¤è¤¦¤Ê·Á¼°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØ¶Ú¤Ë¤è¤ì¤Ð¾®Âô¤Ê¤ë¿ÍÊª¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¼ý½¸¤ÈÊ¬ÀÏ¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¡¢¤Ä¤Þ¤ê»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢²ø¤·¤²¤Ê»ö·ï¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿°ìºý¤Î½ñÊª¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤éµ¤Ì£¤¬°¤¤¡£µ¤»ý¤Á°¤¤¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥Û¥éーÊ¸³Ø¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤È¤Ï¤ï¤±¤¬°ã¤¦¡£´Ñ¤¿¼Ô¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤ë¼ö¤¤¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ø¥ê¥ó¥°¡Ù¡Ê1998Ç¯¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢µÏ¿ÇÞÂÎ¤Ç¤¢¤ë¥Ó¥Ç¥ª¥Æー¥×¤â¡¢¤½¤ì¤òºÆÀ¸¤¹¤ëÁõÃÖ¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤â¶²¤í¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï½ñÊª¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤Þ½ñÅ¹¤Ø¹Ô¤±¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇÃ»¤ÇÍâÆü¤Ë¤Ï¼«Âð¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤³¤ì¤¬ÅêÈ¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤³¤Îµ¤Ì£¤Î°¤¤½ñÊª¤¬¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ºîÉÊ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2021Ç¯¤Î²Æ¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿±«·ê¤Ë¤è¤ë¡ØÊÑ¤Ê²È¡Ù¤È¶á¤¤¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡Ê¡á¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÉ÷¤ÎÊ¸³Ø¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï´°Á´¤Ê¤ë¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¡áºî¤êÏÃ¡Ë¤À¡£¡Ö¼ÂÏ¿¡ª¡¡ÆàÎÉ¸©¹ÔÊýÉÔÌÀ¾¯½÷¤Ë¿·»ö¼Â¤«¡©¡×¤ä¡ÖÎÓ´Ö³Ø¹»½¸ÃÄ¥Ò¥¹¥Æ¥êー»ö·ï¤Î¿¿Áê¡×¡¢¡Ö¿·¼ïUMA¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Þ¥ó¤òÈ¯¸«¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿²Í¶õ¤Î»¨»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¿ô¡¹¤Îµ»ö¤ä¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç½¸¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¾®Âô¤¬ÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾ðÊó¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÇØ¶Ú¤È¾®Âô¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¾®Âô¤¬¼ºí©¤·¤¿²áÄø¤òÄÖ¤Ã¤¿Ê¸¾Ï¤¬ÊÂÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤éÊª¸ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡á½ñ¤¼ê¡áÇØ¶Ú¤Ê¤ë¿ÍÊª¤Î°ì¿Í¾Î»ëÅÀ¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾ðÊó¤¬ºøÁî¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ÆÉ¤ß¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ç¿Í¸ø¤Î¸ÀÆ°¤ä¹ÔÆ°¸¶Íý¤¬ÄÏ¤ß¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ÇÄÏ¤á¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»ä¤¿¤ÁÆÉ¼Ô¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤ËÌÜ¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÂ¸µ¤¬¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¸½ºßÃÏ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î»ö·ï¤òÄÉ¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦¤ä¤á¤¿¤¤¡¢¤Ç¤â¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥ó¥È¤Ê¿´Íý¾õÂÖ¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤¬¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤é¤À¡£¤ä¤¬¤Æ½ñ¤¼ê¤ÈÆ±²½¤·¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤É¤³¤«¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡±Ç²è¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¡×¤Çµ¯¤¤¿¿ô¡¹¤Î²ø°Û¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤ÏÈò¤±¤¿¡£¤¤¤ä¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì²óÈò¤Ê¤É¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¡¢²þ¤á¤Æ¿¨¤ì¤ë¤Î¤òÈò¤±¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÉÁ¼Ì¤Ë¤è¤ë¶²¤í¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¤ª»³¤Ë¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤«¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ææ¤á¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅÐ¾ì¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤ò½ª»ÏÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤ë¡£¤Ç¤âÆÉ¤à¤Î¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Ê¸³ØºîÉÊ¤¬±ÇÁü²½¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¡È´Ñ¤Æ¤«¤éÆÉ¤à¤«¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤«¤é´Ñ¤ë¤«¡É¨¡¨¡¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢¤â¤·¤âÌ¤ÆÉ¤Ê¤é¤ÐÆÉ¤ó¤Ç¤«¤é´Ñ¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢7·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Ê¸¸ËÈÇ¤ÏÃ±¹ÔËÜ¤È¤ÏÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë¤é¤·¤¤¡£»ä¤ÏÌ¤³ÎÇ§¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£Áá¡¹¤Ë¼è¤ê´ó¤»¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤·¤«¤·º£ÅÙ¤³¤½¡¢¤¤¤ÁÆÉ¼Ô¤Ç¤¢¤ë»ä¼«¿È¤¬¡È¿ÍÃµ¤·¡É¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊÀÞÅÄÐÒ½Ù¡Ë