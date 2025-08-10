「この人、仕事ができるな」は、毎日のメールで決まる。「相手に間違ったニュアンスで伝わってしまう」「文面がこわいと言われるが、原因がわからない」「メールの返信に時間がかかりすぎて、1日が終わってしまう」。メール仕事には、意外と悩みがつきものです。本連載では、中川路亜紀著『新版 気のきいた短いメールが書ける本』（ダイヤモンド社）から編集・抜粋し、迷いがちなメールの悩みを解決するヒントをお届けします。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

無理をお願いする

無理をお願いしなければならないときにはどのようにメールを書くのがいいのでしょうか？「最短メール」「ありがちな表現」「気のきいた短いメール」と「お願い文の例」をお伝えしていきます。

【最短メール】

資料の作成に時間がかかってしまいました。

たいへん申し訳ありませんが、

明日までに内容をご確認いただけますと助かります。

添付ファイルでつけた書類の確認を急ぎでお願いする文面。気心の知れた相手なら窮状を察して助けてくれます。気をつかう相手には×です。

【ありがちな表現】「ご無理」の微妙なつかい方

× ご無理を申しまして、申し訳ありません。

〇 無理なお願いを致しまして、申し訳ありません。

自分が無理を言うのだから「ご」をつけるのはおかしいと思う人が多数派です。

ただし相手が無理をしなければならないこと（相手のご無理）をお願いするという意味での「ご無理をお願いしまして」は可。〇の「無理な」は自分のお願いにつく形容詞なので「ご」はつきません。

【気のきいた短いメール】文例

○○社の山本です。

いつもお世話になっております。

実は、急なお願いがあり、ご連絡を差し上げました。



明後日にお客様と弊社の打ち合せを予定しておりますが、今日になって、

メーカーご担当者にもご同席いただきたいとのご要望が、お客様からありました。



突然のことでたいへん申し訳ないのですが、

どなたかおいでいただける方はおられるでしょうか。



折り返しのご連絡をお待ちしております。

なにとぞよろしくお願い致します。

こういう場合は、まず電話連絡ができればよいのですが、相手がつかまらないときはメールを送り、件名に【至急】とつけておくと気がついてくれるでしょう。

お願いするときの文章例

急なお願いで申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い致します。

日にちがなくてたいへん申し訳ないのですが、1週間ほどで内容をご確認いただきたくお願い致します。

→気をつかう相手には、「ご確認いただくことは可能でしょうか」などと、遠慮を含めた言い方にします。

ご多忙のところ、無理なお願いで誠に恐縮ではございますが、今月中をめどにお進めいただけましたら幸いです。

→カッチリとは言いにくい相手への締切の提示。

誠に厚かましいお願いではございますが、なんとかご協力いただきたく、平にお願い申し上げます。

→「平に」とは、平身低頭して懇願しているようすを表現しています。顔文字なら m（_ _）m こんな感じ。

些少なご謝礼で誠に失礼ではございますが、ご執筆をお願いできましたら幸甚に存じます。

→「些少」とは、とるに足らないほど少ないという意味で、謝礼などの額をへりくだって表現する言葉。「薄謝」とも言う。

細かいことが多くご面倒をおかけしますが、どうぞよろしくお願い致します。

→細かい注文が多くなってしまったときは、結びに一言添えます。

この期に及んでたいへん申し訳ないのですが、タイトルの変更をお願い致します。

→最後に上司からNGが出てひっくり返るということはよくあること。言い訳をしないでお詫びします。

※本記事は『新版 気のきいた短いメールが書ける本』を一部抜粋・編集したものです。