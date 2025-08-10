【卓球】早田ひなが張本美和を破る 大藤沙月は相手棄権でベスト8 伊藤美誠＆橋本帆乃香は敗退＜WTTチャンピオンズ横浜･女子シングルス＞
◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025(7日〜11日、横浜BUNTAI)
卓球の国際大会、WTTチャンピオンズ横浜2025は、9日女子シングルスの2回戦が行われました。
早田ひな選手と張本美和選手による日本人対決は、3−2（11−7、9−11、11−5、11−13、11−7）で早田選手に軍配。大藤沙月選手は対戦相手のチャン･リリー選手（アメリカ）の棄権でベスト8入り。
伊藤美誠選手は石洵瑶選手（中国）に2−3（11−6、3−11、7−11、11−8、10−12）で惜敗。橋本帆乃香選手は、孫穎莎選手に1−3（11−6、5−11、5−11、1−11）で敗れました。
10日は準々決勝。早田選手（世界ランク13位）は、陣幸同選手（世界ランク3位/中国）。大藤選手（世界ランク9位）は、孫穎莎選手（世界ランク1位/中国）と対戦します。
【日本勢の今大会結果】
＜1回戦＞
橋本帆乃香 3−0 鄭怡静（台湾）
大藤沙月 3−0 ジー・ミンヒュン（オーストラリア）
伊藤美誠 3−0 黄怡樺（台湾）
張本美和 3−2 シン･ユビン（韓国）
早田ひな 3−1 シャオ･マリア（スペイン）
早田ひな 3−2 張本美和
大藤沙月 3−0(棄権) チャン･リリー （アメリカ）
伊藤美誠 2−3 石洵瑶（中国）
橋本帆乃香 1−3 孫穎莎（中国）