【卓球】張本智和＆戸上隼輔がベスト8進出 松島輝空はモーレゴードに敗退＜WTTチャンピオンズ横浜･男子シングルス＞
◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025(7日〜11日、横浜BUNTAI)
卓球の国際大会、WTTチャンピオンズ横浜2025は、9日男子シングルスの2回戦が行われました。
日本勢では、張本智和選手がシェルベリ選手（スウェーデン）に3−0（11−5、11−5、14−12）で勝利。戸上隼輔選手はリンド選手（デンマーク）に3−1（2−11、11−7、11−9、11−9）で勝利。2人がベスト8に駒を進めました。
松島輝空選手は、パリ五輪銀メダルのモーレゴート選手（スウェーデン）に1−3（9−11、8−11、11−9、7−11）で敗戦。2回戦で姿を消しています。
10日は準々決勝。張本選手（世界ランク4位）は、向鵬選手（世界ランク9位/中国）。戸上選手（世界ランク28位）は、王楚欽選手（世界ランク2位/中国）と対戦します。
【日本勢の今大会結果】
＜1回戦＞
戸上隼輔 3−0 ポレ（フランス）
松島輝空 3−2 イ・サンス（韓国）
張本智和 3−0 フィン・ルー（オーストラリア）
宇田幸矢 2−3 グロート（デンマーク）
篠塚大登 1−3 オ･ジュンソン（韓国）
張本智和 3−0 シェルベリ（スウェーデン）
戸上隼輔 3−1 リンド（デンマーク）
松島輝空 1−3 モーレゴード（スウェーデン）