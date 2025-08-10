◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025(7日〜11日、横浜BUNTAI)

卓球の国際大会、WTTチャンピオンズ横浜2025は、9日男子シングルスの2回戦が行われました。

日本勢では、張本智和選手がシェルベリ選手（スウェーデン）に3−0（11−5、11−5、14−12）で勝利。戸上隼輔選手はリンド選手（デンマーク）に3−1（2−11、11−7、11−9、11−9）で勝利。2人がベスト8に駒を進めました。

松島輝空選手は、パリ五輪銀メダルのモーレゴート選手（スウェーデン）に1−3（9−11、8−11、11−9、7−11）で敗戦。2回戦で姿を消しています。

10日は準々決勝。張本選手（世界ランク4位）は、向鵬選手（世界ランク9位/中国）。戸上選手（世界ランク28位）は、王楚欽選手（世界ランク2位/中国）と対戦します。

【日本勢の今大会結果】

＜1回戦＞

戸上隼輔 3−0 ポレ（フランス）

松島輝空 3−2 イ・サンス（韓国）

張本智和 3−0 フィン・ルー（オーストラリア）

宇田幸矢 2−3 グロート（デンマーク）

篠塚大登 1−3 オ･ジュンソン（韓国）

＜2回戦＞張本智和 3−0 シェルベリ（スウェーデン）戸上隼輔 3−1 リンド（デンマーク）松島輝空 1−3 モーレゴード（スウェーデン）