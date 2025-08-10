俳優の菅野美穂さん（47）と赤楚衛二さん（31）が8日、都内で開催された映画『近畿地方のある場所について』の初日舞台挨拶に登壇。撮影にまつわる恐怖エピソードを明かしました。

イベントでは、作品の中で“もっとも怖かったシーン”についてトーク。菅野さんはトンネルで撮影したシーンを挙げ、さらに「（その場所は）本物の“心霊スポット”だったんです…！」と語気を強めました。そのトンネルは有名な場所だといい「撮影してるときに中学生の男の子が4人ぐらいで肝試しに来た」と振り返り「私と赤楚さんは見えなかったんですけど、『緑の人がずっといる』って言ってる子がいて…そういうのもありました」と語りました。

赤楚さんも同じ場所で、不思議な話を聞いたそうで「カメラマンさんがトランシーバーをいつも付けてるんですけど、本番中に『ちょいちょい女の人の声聞こえてくるんだよね』っていうのを言ってて」とカメラマンとのやりとりを明かし、「車の中のシーンなんですけど、女性の声が本番中に聞こえるってどういうこと？って思いました」と振り返りました。

映画は、突然行方不明となった雑誌編集者の失踪事件を巡り、近畿地方の“ある場所”の謎に迫るミステリー作品。事件を調査していくオカルトライター・瀬野千紘を菅野さんが演じ、雑誌編集者・小沢悠生を赤楚さんが演じます。