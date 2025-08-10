Dr.Oralの“粉”ハミガキに限定「グレープミント」が登場！

美白“粉”ハミガキとして人気の「3Dホワイトニングパウダー」から、限定フレーバー『グレープミント』が2025年8月29日（金）より登場！シリーズ累計180万個※突破の実力派ハミガキが、芳醇なグレープと清涼感あるミントの絶妙バランスで、毎日のケアタイムをより心地よく彩ります。独自成分「バイオ3Dアパタイト®*」を高配合した処方で、着色汚れや歯垢の除去を叶えながら、環境にもやさしい処方が嬉しい♪

限定「グレープミント」の魅力とは？

現在展開中の「プライムミント」「シトラスミント」「ピーチミント」に加え、今回初の限定フレーバーとして『グレープミント』が新登場。

甘さを控えた大人向けの風味で、芳醇なグレープの香りと爽やかなミントの清涼感が、磨き心地を一層心地よくしてくれます。

開発時のアンケートでも、「美味しすぎる」「後味のミント感が爽快」と大好評！リピーターからの声を反映して生まれたこだわりの味わいです。

YOLUがリニューアル！夜の髪悩みを救う注目アイテムを総まとめ

“粉”ハミガキの実力！独自成分でワンランク上の白さへ

3Dホワイトニングパウダーは、株式会社バイオアパタイトと共同開発した「バイオ3Dアパタイト®*」をシリーズ最高濃度の40％で配合。

黄ばみ※・歯垢・ニオイの元を吸着除去し、表面の凹凸も補修。自然な白さとツルツルの仕上がりを実感できます。100％国産卵殻を原料としたアップサイクル成分で、環境にも配慮。

さらに重曹※1、ポリリン酸※2、クエン酸※3などの洗浄サポート成分に加え、コラーゲン※4やヒアルロン酸※5、CICA※6といった保湿成分も配合。

磨きながら口腔内にうるおいを与え、乾燥による口臭も防ぎます。

※：着色汚れ（コーヒー・紅茶・ワイン等）

※1：炭酸水素Na（清掃剤）

※2：三リン酸5Na（清掃助剤）

※3：pH調整剤

※4：加水分解コラーゲン

※5：ヒアルロン酸Na

※6：ツボクサエキス（すべて保湿剤）

全4フレーバー展開＆安心処方で選べる楽しさ

気分に合わせて選べる4種のフレーバー展開も魅力。

ミントの爽快感が際立つ「プライムミント」、柑橘のフレッシュ感が広がる「シトラスミント」、やさしい甘さの「ピーチミント」、そして今回限定の「グレープミント」。

すべて25g入りで、価格は1,595円（税込）。低研磨・無着色・アルコールフリー・パラベンフリー・無鉱物油と、肌にやさしい4つのフリー処方もポイント。

自然由来指数99％（水を含む）で、毎日使っても安心です。

お気に入りのフレーバーでハミガキをもっと楽しく♡

毎日のハミガキが、ただの習慣からご褒美タイムに変わる「3Dホワイトニングパウダー」。独自の粉ハミガキ処方で、見た目も気分も明るく導いてくれるアイテムです。

中でも限定「グレープミント」は、大人の味わいと磨き心地を兼ね備えた注目のフレーバー。ぜひお気に入りの1本を見つけて、口元から毎日をもっと心地よく整えてみてくださいね♪