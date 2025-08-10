「自分自身の力のなさ」川崎指揮官が悔やんだ“PK献上前の１分間”。５失点敗戦、２人の退場は「選手が一生懸命やっているなかでジャッジが下った」
川崎フロンターレは８月９日、J１第25節でアビスパ福岡とホームで対戦し、２−５で敗戦となった。
サマーブレイク明けの初戦。７位の川崎は優勝を目ざすためにも、ここから巻き返しを図りたいところだったが、福岡戦ではまさかのアクシデントが襲った。
先制した後の15分、新加入DFフィリップ・ウレモヴィッチが危険なタックルで一発退場に。早い時間帯に１人少ない状況となったなかでも、なんとか相手に食らいついてはいたが、前半終了間際の45＋７分にもファンウェルメスケルケン際が２枚目のイエローで退場となった。
数的不利の状況で、２−２のタイスコアで迎えた後半、68分に橘田健人がペナルティエリア内で相手を倒してしまいPKを献上。これを決められてリードされると、その後に２失点して、３点のビハインドで試合終了の笛が鳴った。
長谷部茂利監督は試合後、ゲームをこう振り返った。
「立ち上がりは思ったような入りができて、得点も取れて、もう１点取れたんじゃないかというぐらい非常に良かったと思います。
そのまま、ゲームを推移させていこうというつもりでした。ただ、退場によってプラン変わり、２人目の退場によってさらに変わった。選手が一生懸命やっているなかでジャッジが下った」
そして、指揮官が試合の分岐点に挙げたのは、後半のPKでの失点。「今日の肝のは、PKになる前の１分間」として自身の采配を悔やんだ。
「あの1分間が、私自身の采配ミス。悔やまれるところで、そこからリードされたら、あのような形になってしまうのは致し方ないとは思う。ただ、その前の段階、あの１分間で…自分自身の力のなさというか、悔やんでも悔やみきれないです」
その１分間で、「交代を考えていたので、交代選手に全員に伝わるような伝言をしながら選手を入れて、少し空気を変えるということをすれば、失点という結果は変わっていたと思います」と肩を落とした。
取材・文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）
